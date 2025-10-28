Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" рассказал об импортозамещении второго испытуемого самолета МС-21
08:02 28.10.2025 (обновлено: 11:00 28.10.2025)
"Ростех" рассказал об импортозамещении второго испытуемого самолета МС-21
"Ростех" рассказал об импортозамещении второго испытуемого самолета МС-21 - РИА Новости, 28.10.2025
"Ростех" рассказал об импортозамещении второго испытуемого самолета МС-21
Второй импортозамещенный МС-21, совершивший во вторник испытательный полет, оборудован отечественными радиоэлектронными системами, органами управления в кабине... РИА Новости, 28.10.2025
РИА Новости
Дарья Буймова
РИА Новости
безопасность, россия, ростех, иркутский авиационный завод, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), мс-21
Безопасность, Россия, Ростех, Иркутский авиационный завод, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), МС-21
"Ростех" рассказал об импортозамещении второго испытуемого самолета МС-21

Импортозамещенный МС-21 оборудован отечественными радиоэлектронными системами

Второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 на аэродроме Иркутского авиационного завода компании "Яковлев". 28 октября 2025
Второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 на аэродроме Иркутского авиационного завода компании Яковлев. 28 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
Второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 на аэродроме Иркутского авиационного завода компании "Яковлев". 28 октября 2025
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Второй импортозамещенный МС-21, совершивший во вторник испытательный полет, оборудован отечественными радиоэлектронными системами, органами управления в кабине и рядом других узлов российского производства, сообщила госкорпорация "Ростех".
Ранее во вторник Минпромторг РФ сообщил, что образец импортозамещенного МС-21, на борту которого тестировали работу новых систем и двигателей ПД-14, успешно совершил испытательный полет и приземлился в аэропорту Иркутского авиационного завода компании "Яковлев".
Импортозамещенный МС-21 на аэродроме в Иркутске - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Самолет МС-21 совершил посадку после испытательного полета
Вчера, 06:53
"В цехе окончательной сборки на самолете выполнена замена комплектующих и систем импортного производства на отечественные. В том числе заменены органы управления в кабине, приводы системы управления, система перемещения механизации крыла и механизм перестановки стабилизатора", - говорится в сообщении "Ростеха".
Также на отечественный был заменен комплекс бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), комплексная система кондиционирования воздуха, интегрированная система сбора, контроля, обработки и регистрации полетной информации, система торможения колес, маршевые и вспомогательная силовые установки, топливная система, колеса и шины.
Помимо этого, в летно-испытательном подразделении Иркутского авиационного завода специалисты выполнили проверку топливной системы, запуск вспомогательной и основных силовых установок, а также отработку систем и оборудования самолета при работающих двигателях, отметили в "Ростехе".
"Совместно с ОАК мы продолжаем решать вопрос импортозамещения в авиа- и двигателестроении для обеспечения технологического суверенитета. Создание и начало летных испытаний еще одного опытного образца самолета МС-21 с силовыми установками ПД-14 демонстрирует успешную работу в этом направлении", – отметил генеральный директор ОДК, член Бюро правления общероссийского отраслевого объединения работодателей "Союз машиностроителей России" Александр Грачев.
МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения. Летные испытания самолета на российских двигателях ПД-14 начались в этом году. Всего в самолет внедрено более 70 российских компонентов.
В конце августа "Ростех" сообщил, что опытный импортозамещенный самолет МС-21 провел в воздухе 74 часа в рамках сертификационных испытаний, и анонсировал присоединение к программе второго борта. Благодаря этому сертификация должна пойти быстрее, пояснял "Ростех".
"Ростех" ожидает, что поставки МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа "Аэрофлот", которая рассчитывает до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200.
Самолет МС-21 - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
ОАК работает над укороченной версией самолета МС-21
21 августа, 16:53
 
БезопасностьРоссияРостехИркутский авиационный заводМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)МС-21
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
