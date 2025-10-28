Рейтинг@Mail.ru
На юго-востоке Москвы локализовали пожар в административном здании
16:46 28.10.2025
На юго-востоке Москвы локализовали пожар в административном здании
Пожар в административном здании на юго-востоке Москвы удалось локализовать на площади 450 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 28.10.2025
РИА Новости
2025
РИА Новости
Новости
Кадры с места пожара на юго-востоке Москвы
Кадры с места пожара на юго-востоке Москвы
РИА Новости
На юго-востоке Москвы локализовали пожар в административном здании

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пожар в административном здании на юго-востоке Москвы удалось локализовать на площади 450 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 450 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В Уфе вспыхнул пожар в больнице
27 октября, 21:34
 
Происшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
