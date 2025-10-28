В московских ЗАГСах рассказали о свадебных трендах года

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Столичные ЗАГСы провели среди молодоженов опрос о свадебных трендах 2025 года, участие приняли почти 900 пар, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы провели опрос о свадебных трендах среди 900 столичных пар, чтобы лучше узнать предпочтения наших молодоженов. Результаты показали, что столичные пары все чаще выбирают уютные камерные форматы. Кроме того, 40% выбирает соблюдать только самые важные традиции, например, танец отца и дочери, а 17% - создают свои собственные. Большинство по-прежнему придерживаются классических канонов при выборе платья, костюма и букета. Больше половины невест берут фамилию жениха", - рассказала заммэра.

Она отметила, что в 2025 году камерные форматы продолжают вытеснять масштабные торжества: 33% опрошенных приглашают на свадьбы до 20 гостей, а 19% выбирают провести этот день вдвоем. Только 8% пар намерены пригласить на свадьбу более 100 гостей.

"Также среди столичных пар по-прежнему в моде классика - более 45% выбирают традиционные белое платье и костюм. Однако растет доля тех, кто предпочитает современный минимализм и наряды без излишеств (32%) и эксклюзивные дизайнерские образы (13%). Почти 54% невест планируют дополнить свой наряд фатой", - уточнила Ракова.

Заммэра подчеркнула, что при выборе букета невесты также отдают предпочтение классике: треть опрошенных (33%) выбирает классические светлые композиции, а 17% - минималистичный букет, состоящий из одного сорта цветов. Также пары прибегают и к нестандартным решениям - шоколадным или даже "острым" букетам из перцев чили. Букет из живых цветов с добавлением бисера и иных декоративных элементов выбрали 5% опрошенных.

"Около 65% пар готовят праздничную программу на свадьбе. Больше трети опрошенных приглашают на праздник ведущего. Важным элементом праздника является и музыкальное сопровождение: 26% для создания атмосферы на празднике отдают предпочтение живому музыкальному сопровождению, 26,7% - приглашают диджея", - рассказала Ракова.

Она отметила, что одноярусные торты становятся модным выбором - 32% пар выбирают лаконичные формы вместо классических многоярусных конструкций. Также некоторые (12%) предпочитают десерт-стол вместо торта. Самым популярным выбором все так же остается классический многоярусный торт (33%).

"Более 45% пар приглашают и фотографа, и видеографа на все этапы торжества. Предложение остается неизменной классикой - около 50% женихов организовали романтическое предложение. Однако 18% опрошенных пар приняли совместное решение", - уточнила Ракова.

Заммэра подчеркнула, что обручальные кольца столичные пары выбирают быстро: более 40% определились с выбором в первый же день. Некоторые же пары отдают выбор в пользу уникальных и символичных колец - около 9% сделали обручальные кольца самостоятельно.