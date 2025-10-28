В Москве изменится порядок записи на прием к врачам

Отмечается, что до 1 ноября запись другого человека на прием без подтверждения доступа еще сохранится. Возможность запрашивать и предоставлять доступ на управление записями к врачу открыта, поэтому сделать это можно уже сейчас.

Уточняется, что владелец полиса ОМС может подтвердить согласие на доступ к управлению его записями к врачу только при наличии доступа к своей электронной медкарте. Это дополнительный уровень защиты, подтверждающий, что доступ к записям предоставляется именно владельцем полиса. Подать заявку на получение доступа к ЭМК можно через портал mos.ru, если у пользователя есть полная учетная запись, то он предоставляется автоматически.

"Сама процедура получения доступа к управлению записями другого человека простая и не займет много времени: в приложении "ЕМИАС.ИНФО" пользователю, как и раньше, будет необходимо нажать кнопку "Добавить новый полис" и внести необходимые данные. После этого владельцу полиса отправится запрос на подтверждение. Он получит его в виде СМС на номер телефона, привязанный к его электронной медицинской карте. Одноразовый код из МСМ он может передать пользователю для завершения операции. После ввода полученного кода полис будет добавлен, и дальше можно будет записывать, отменять или переносить приемы так же, как и раньше, — без дополнительных подтверждений", — поясняется в сообщении.