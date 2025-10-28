Рейтинг@Mail.ru
В Москве изменится порядок записи на прием к врачам - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 28.10.2025 (обновлено: 17:11 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/moskva-2051205522.html
В Москве изменится порядок записи на прием к врачам
В Москве изменится порядок записи на прием к врачам - РИА Новости, 28.10.2025
В Москве изменится порядок записи на прием к врачам
Порядок записи на прием к врачам в Москве изменится с 1 ноября, теперь для онлайн-записи другого человека к врачу будет необходимо однократное подтверждение... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T14:36:00+03:00
2025-10-28T17:11:00+03:00
общество
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565237237_0:109:3072:1836_1920x0_80_0_0_f2b3a06a3f037664a0823cd7ebabbc30.jpg
https://ria.ru/20251015/gosduma-2048302370.html
https://ria.ru/20250822/platforma-2036928248.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565237237_108:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_3b8b2578a5ab9dbe1602a67bd9f6050a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия
Общество, Москва, Россия
В Москве изменится порядок записи на прием к врачам

В Москве с 1 ноября изменится порядок записи на прием к врачам

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПациент записывается на прием к врачу
Пациент записывается на прием к врачу - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пациент записывается на прием к врачу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Порядок записи на прием к врачам в Москве изменится с 1 ноября, теперь для онлайн-записи другого человека к врачу будет необходимо однократное подтверждение доступа к его полису через код из СМС, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
Москве запущена новая система дополнительной защиты, которая предотвратит возможность мошеннических действий с полисами ОМС. С 1 ноября для онлайн-записи другого человека к врачу будет необходимо однократное подтверждение доступа к его полису через код из СМС, который получит сам пациент — владелец полиса ОМС. Чтобы разрешить использование данных своего полиса, пациент должен иметь доступ к своей электронной медкарте", — говорится в сообщении.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Комитет Госдумы поддержал внесение изменений в закон об ОМС
15 октября, 06:53
Отмечается, что до 1 ноября запись другого человека на прием без подтверждения доступа еще сохранится. Возможность запрашивать и предоставлять доступ на управление записями к врачу открыта, поэтому сделать это можно уже сейчас.
«

"Новая мера защиты обеспечит безопасность медицинских данных москвичей и предотвратит возможность их получения мошенниками", — добавляется в сообщении.

Уточняется, что владелец полиса ОМС может подтвердить согласие на доступ к управлению его записями к врачу только при наличии доступа к своей электронной медкарте. Это дополнительный уровень защиты, подтверждающий, что доступ к записям предоставляется именно владельцем полиса. Подать заявку на получение доступа к ЭМК можно через портал mos.ru, если у пользователя есть полная учетная запись, то он предоставляется автоматически.
"Сама процедура получения доступа к управлению записями другого человека простая и не займет много времени: в приложении "ЕМИАС.ИНФО" пользователю, как и раньше, будет необходимо нажать кнопку "Добавить новый полис" и внести необходимые данные. После этого владельцу полиса отправится запрос на подтверждение. Он получит его в виде СМС на номер телефона, привязанный к его электронной медицинской карте. Одноразовый код из МСМ он может передать пользователю для завершения операции. После ввода полученного кода полис будет добавлен, и дальше можно будет записывать, отменять или переносить приемы так же, как и раньше, — без дополнительных подтверждений", — поясняется в сообщении.
Мессенджер МAX - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
В МAX будет доступна запись на прием к врачу
22 августа, 11:02
 
ОбществоМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала