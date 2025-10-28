В московской квартире обнаружили горы мусора, насекомых и девять кошек

"Горы мусора, неприятный запах, насекомые, страдающие животные и возмущенные соседи - именно такую картину застали проверяющие в жилом доме на улице 5-я Кожуховская. Лефортовская межрайонная прокуратура со специалистами провела проверку информации о нахождении в квартире животных. Сведения подтвердились. Собственница квартиры накопила у себя дома большое количество мусора, также установлено, что с ней проживают девять кошек, которые не вакцинированы", - говорится в сообщении.