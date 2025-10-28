https://ria.ru/20251028/moskva-2051170080.html
В московской квартире обнаружили горы мусора, насекомых и девять кошек
В московской квартире обнаружили горы мусора, насекомых и девять кошек - РИА Новости, 28.10.2025
В московской квартире обнаружили горы мусора, насекомых и девять кошек
Прокуроры обнаружили горы мусора, насекомых и девять кошек в квартире в Москве после жалоб соседей, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 28.10.2025
В московской квартире обнаружили горы мусора, насекомых и девять кошек
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
Прокуроры обнаружили горы мусора, насекомых и девять кошек в квартире в Москве после жалоб соседей, сообщается в Telegram-канале
столичной прокуратуры.
"Горы мусора, неприятный запах, насекомые, страдающие животные и возмущенные соседи - именно такую картину застали проверяющие в жилом доме на улице 5-я Кожуховская. Лефортовская межрайонная прокуратура со специалистами провела проверку информации о нахождении в квартире животных. Сведения подтвердились. Собственница квартиры накопила у себя дома большое количество мусора, также установлено, что с ней проживают девять кошек, которые не вакцинированы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что требования управляющей организации о необходимости уборки в квартире женщина упорно игнорировала.
Подчеркивается, что в итоге собственнице квартиры предъявлен иск о запрете содержать животных и приведении квартиры в надлежащее состояние.