Жительница Чебоксар отдала мошенникам более 28 миллионов рублей - РИА Новости, 28.10.2025
17:18 28.10.2025
Жительница Чебоксар отдала мошенникам более 28 миллионов рублей
Жительница Чебоксар отдала мошенникам более 28 миллионов рублей
Жительница Чебоксар отправила 28,7 миллиона рублей телефонным аферистам, которые назвались сотрудниками ФСБ и угрожали ей тюрьмой и помещением ребенка в детдом
Ольга Фомченкова
происшествия, чебоксары, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, мошенники
Происшествия, Чебоксары, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, мошенники
Жительница Чебоксар отдала назвавшимся сотрудниками ФСБ аферистам 28,7 млн руб

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт – РИА Новости. Жительница Чебоксар отправила 28,7 миллиона рублей телефонным аферистам, которые назвались сотрудниками ФСБ и угрожали ей тюрьмой и помещением ребенка в детдом якобы за перевод денег ВСУ, сообщает МВД Чувашии.
Индивидуальный предприниматель обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что две недели назад ей позвонили из банка и сообщили, что приостановлен перевод денежных средств на Украину с ее счета. В подтверждение своих слов неизвестные направили жительнице Чебоксар фото документа об этой транзакции.
"Затем поступил звонок от девушки, которая назвалась сотрудницей ФСБ и предложила потерпевшей сравнить номер, с которого позвонила "офицер", с телефоном, указанным на сайте столичного ведомства. Комбинации цифр совпадали, что говорит о применении аферистами системы подмены номера, когда на экране у вызываемого абонента может высветиться абсолютно любая комбинация цифр. В процессе разговора звонившая запугивала местную жительницу длительным тюремным сроком и определением ее ребенка в детский дом", - говорится в сообщении.
Поверив, что для решения вопроса необходимо закрыть старый счет и открыть новый, жительница Чебоксар сняла в банке 20 миллионов рублей, сообщив его работникам, что разводится с мужем, поэтому обнуляет счета. Затем она оформила кредиты и отдала деньги лжесотруднику ФСБ, чтобы "перепроверить" купюры.
"️Когда 28 миллионов 700 тысяч рублей оказались в руках аферистов, у женщины стали требовать еще пять миллионов, после чего горожанка поняла, что поддалась на уловки мошенников", - отмечается в сообщении.
Возбуждено уголовное дело.
