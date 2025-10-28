Жительница Чебоксар отдала мошенникам более 28 миллионов рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт – РИА Новости. Жительница Чебоксар отправила 28,7 миллиона рублей телефонным аферистам, которые назвались сотрудниками ФСБ и угрожали ей тюрьмой и помещением ребенка в детдом якобы за перевод денег ВСУ, сообщает МВД Чувашии.

Индивидуальный предприниматель обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что две недели назад ей позвонили из банка и сообщили, что приостановлен перевод денежных средств на Украину с ее счета. В подтверждение своих слов неизвестные направили жительнице Чебоксар фото документа об этой транзакции.

"Затем поступил звонок от девушки, которая назвалась сотрудницей ФСБ и предложила потерпевшей сравнить номер, с которого позвонила "офицер", с телефоном, указанным на сайте столичного ведомства. Комбинации цифр совпадали, что говорит о применении аферистами системы подмены номера, когда на экране у вызываемого абонента может высветиться абсолютно любая комбинация цифр. В процессе разговора звонившая запугивала местную жительницу длительным тюремным сроком и определением ее ребенка в детский дом", - говорится в сообщении.

Поверив, что для решения вопроса необходимо закрыть старый счет и открыть новый, жительница Чебоксар сняла в банке 20 миллионов рублей, сообщив его работникам, что разводится с мужем, поэтому обнуляет счета. Затем она оформила кредиты и отдала деньги лжесотруднику ФСБ, чтобы "перепроверить" купюры.

"️Когда 28 миллионов 700 тысяч рублей оказались в руках аферистов, у женщины стали требовать еще пять миллионов, после чего горожанка поняла, что поддалась на уловки мошенников", - отмечается в сообщении.