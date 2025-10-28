Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, как мошенники обманывают школьников в мессенджере - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/moshenniki-2051095724.html
Россиянам рассказали, как мошенники обманывают школьников в мессенджере
Россиянам рассказали, как мошенники обманывают школьников в мессенджере - РИА Новости, 28.10.2025
Россиянам рассказали, как мошенники обманывают школьников в мессенджере
Зарубежные мошенники обманывают школьников в мессенджере, используя сервисы знакомств, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T09:10:00+03:00
2025-10-28T09:10:00+03:00
украина
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
вооруженные силы украины
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/25/1509812550_0:97:2001:1222_1920x0_80_0_0_ebb343d7a2cad2f499d7afabc048917a.jpg
https://ria.ru/20250527/moshenniki-2019438489.html
https://ria.ru/20250516/moshenniki-2017440184.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/25/1509812550_0:0:1781:1335_1920x0_80_0_0_a279bab0cc6ad41d1b658105ffdbc07f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), вооруженные силы украины, технологии, россия
Украина, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Вооруженные силы Украины, Технологии, Россия
Россиянам рассказали, как мошенники обманывают школьников в мессенджере

МВД: мошенники обманывают школьников в мессенджере, используя сервисы знакомств

© Depositphotos.com / KobyakovРебенок со смартфоном
Ребенок со смартфоном - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Depositphotos.com / Kobyakov
Ребенок со смартфоном . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Зарубежные мошенники обманывают школьников в мессенджере, используя сервисы знакомств, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сбрось мне свою геолокацию. Так мы поймем, насколько далеко друг от друга живем". С этой невинной просьбы начинается схема мошенничества, с которой сталкиваются все больше и больше подростков", - написала она в Telegram-канале.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
В МВД раскрыли, как мошенники завладевают аккаунтами в WhatsApp
27 мая, 20:51
Волк отметила, что предложение прислать данные геолокации известного места в городе поступает от новых контактов после общения в боте знакомств, якобы для будущей личной встречи. После отправки координат пользователю приходит видео, на котором мужчина в форме военнослужащего Украины сообщает, что по полученной геометке будут направлены ракеты и беспилотники. Затем пользователю звонит якобы сотрудник российских спецслужб и угрожает уголовной ответственностью за отправку геопозиции, так как это помощь ВСУ в подготовке теракта, а также требует снимать на видео банковские приложения на телефонах родителей, искать дома ценности и передавать их курьеру.
Как уточнила она, начинается обычная работа мошенников из украинских колл-центров.
«
"Дорогие ребята! Не забывайте о том, что виртуальные знакомства могут быть небезопасными. Не исключено, что под маской нового друга или подруги скрывается враг, который участвует в схеме зарубежных аферистов. Не выполняйте указания неизвестных, кем бы они ни представлялись… Блокируйте таких людей и не вступайте с ними в разговоры. Предупредите об опасности своих знакомых", - сказала Волк.
Она добавила, что сотрудники правоохранительных органов могут звонить только для того, чтобы пригласить в подразделение для личной встречи.
"И уж точно не будут запугивать и угрожать", - заключила официальный представитель МВД РФ.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
МВД предупредило о новой мошеннической схеме обмана школьников
16 мая, 17:10
 
УкраинаИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Вооруженные силы УкраиныТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала