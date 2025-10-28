В Молдавии заявили об ухудшении ситуации в стране

КИШИНЕВ, 28 окт - РИА Новости. Власти Молдавии должны осознать, что отсутствие диалога с обществом и оппозицией ухудшает ситуацию в стране, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Альтернатива" Александр Стояногло.

Он отметил, что рассчитывает на рациональный подход и изменение мышления парламентариев. "Если вы в политике, значит должны решать проблемы людей вместе. Большинство из них общие — независимо от взглядов и идеологии. Поэтому нужно сосредоточиться на реальных проблемах и искать решения", - отметил Стояногло.