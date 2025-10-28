Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии заявили об ухудшении ситуации в стране - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/moldavija-2051103357.html
В Молдавии заявили об ухудшении ситуации в стране
В Молдавии заявили об ухудшении ситуации в стране - РИА Новости, 28.10.2025
В Молдавии заявили об ухудшении ситуации в стране
Власти Молдавии должны осознать, что отсутствие диалога с обществом и оппозицией ухудшает ситуацию в стране, заявил депутат парламента от оппозиционного блока... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T10:13:00+03:00
2025-10-28T10:13:00+03:00
в мире
молдавия
россия
европа
александр стояногло
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20251027/moldaviya-2050942880.html
https://ria.ru/20250602/moldaviya-2020442312.html
молдавия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, европа, александр стояногло, майя санду
В мире, Молдавия, Россия, Европа, Александр Стояногло, Майя Санду
В Молдавии заявили об ухудшении ситуации в стране

Депутат Стояногло: отсутствие диалога с обществом ухудшает ситуацию в Молдавии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 28 окт - РИА Новости. Власти Молдавии должны осознать, что отсутствие диалога с обществом и оппозицией ухудшает ситуацию в стране, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Альтернатива" Александр Стояногло.
"Главный урок правящей партии за последние четыре года — отсутствие диалога: ни с людьми, ни с оппозицией, ни с бизнесом. Это привело к ухудшению ситуации в стране. Даже формальная победа на выборах показала недовольство большинства граждан", - написал Стояногло в своем Telegram-канале.
Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Экс-премьер Молдавии раскритиковал назначение Мунтяну премьером
27 октября, 14:52
Он отметил, что рассчитывает на рациональный подход и изменение мышления парламентариев. "Если вы в политике, значит должны решать проблемы людей вместе. Большинство из них общие — независимо от взглядов и идеологии. Поэтому нужно сосредоточиться на реальных проблемах и искать решения", - отметил Стояногло.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. ПДС должна будет сформировать кабмин после того, как Конституционный суд утвердит мандаты депутатов.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
"Стадия распада". Молдавский социолог рассказал о тяжелой ситуации в стране
2 июня, 13:55
 
В миреМолдавияРоссияЕвропаАлександр СтояноглоМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала