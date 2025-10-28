Рыжиков и Зубрицкий второй раз вышли в открытый космос

Первым делом космонавты приступят к основной задаче внекорабельной деятельности – установке импульсного плазменного инжектора для эксперимента "Импульс" на Многофункциональном лабораторном модуле (МЛМ) "Наука". После этого Рыжиков с Зубрицким выполнят дополнительные – очистят иллюминатор "Науки", заменят на этом же модуле кассету в аппаратуре эксперимента "Экран-М" для выращивания полупроводников, а также перенесут внешний пульт управления EMMI дистанционным манипулятором ERA.