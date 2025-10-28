Рыжиков и Зубрицкий второй раз вышли в открытый космос

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий второй раз за свой полет вышли в открытый космос с борта Международной космической станции, им предстоит установить на модуле "Наука" плазменный инжектор, трансляцию выхода ведет "Роскосмос".
Первым делом космонавты приступят к основной задаче внекорабельной деятельности – установке импульсного плазменного инжектора для эксперимента "Импульс" на Многофункциональном лабораторном модуле (МЛМ) "Наука". После этого Рыжиков с Зубрицким выполнят дополнительные – очистят иллюминатор "Науки", заменят на этом же модуле кассету в аппаратуре эксперимента "Экран-М" для выращивания полупроводников, а также перенесут внешний пульт управления EMMI дистанционным манипулятором ERA.
Расчетная продолжительность работы в открытом космосе, по данным "Роскосмоса", - 6 часов 28 минут.
Это уже третий выход в карьере Рыжикова и второй у Зубрицкого. Предыдущий выход они провели 16 октября.
