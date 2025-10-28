Российские космонавты второй раз за свой полет выйдут в открытый космос

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий второй раз за свой полет выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции, в этот раз они установят на модуле "Наука" плазменный инжектор, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".

В распространенных госкорпорацией материалах говорится, что начало выхода запланировано в 17.19 мск 28 октября. Основная задача внекорабельной деятельности - установка импульского плазменного инжектора для эксперимента "Импульс" на Многоцелевом лабораторном модуле (МЛМ) "Наука".

После выполнения основной задачи выхода космонавты выполнят дополнительные - очистят иллюминатор "Науки", заменят на этом же модуле кассету в аппаратуре эксперимента "Экран-М" для выращивания полупроводников, а также перенесут внешний пульт управления EMMI дистанционным манипулятором ERA.

Расчетная продолжительность работы в открытом космосе, по данным " Роскосмоса " - 6 часов 28 минут.

Предыдущий выход двое россиян провели 16 октября. Он стал вторым в карьере Рыжикова, который сейчас совершает свой третий космический полет, и дебютным для Зубрицкого, который на МКС впервые. Космонавты использовали два новых недавно доставленных на станцию скафандра "Орлан-МКС" №6 и №7.