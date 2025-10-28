Российские космонавты второй раз за свой полет выйдут в открытый космос

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий второй раз за свой полет выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции, в этот раз они установят на модуле "Наука" плазменный инжектор, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
В распространенных госкорпорацией материалах говорится, что начало выхода запланировано в 17.19 мск 28 октября. Основная задача внекорабельной деятельности - установка импульского плазменного инжектора для эксперимента "Импульс" на Многоцелевом лабораторном модуле (МЛМ) "Наука".
Белоруссия рассчитывает развивать с Россией пилотируемую космонавтику
24 сентября, 12:19
После выполнения основной задачи выхода космонавты выполнят дополнительные - очистят иллюминатор "Науки", заменят на этом же модуле кассету в аппаратуре эксперимента "Экран-М" для выращивания полупроводников, а также перенесут внешний пульт управления EMMI дистанционным манипулятором ERA.
Расчетная продолжительность работы в открытом космосе, по данным "Роскосмоса" - 6 часов 28 минут.
Предыдущий выход двое россиян провели 16 октября. Он стал вторым в карьере Рыжикова, который сейчас совершает свой третий космический полет, и дебютным для Зубрицкого, который на МКС впервые. Космонавты использовали два новых недавно доставленных на станцию скафандра "Орлан-МКС" №6 и №7.
В тот раз они установили на "Науке" аппаратуру "Экран-М" для проведения эксперимента МЛЭ (молекулярно-лучевая эпитаксия) по выращиванию в открытом космосе полупроводников, демонтировали с модуля "Звезда" камеру высокого разрешения HRC и оттолкнули ее в космическое пространство, почистили иллюминатор №1 на модуле "Звезда", а также сняли с модуля "Поиск" кассету-контейнер.
Российские ученые испытали препарат, защищающий от радиации в космосе
19 сентября, 14:54