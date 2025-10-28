Митрополит Тихон прокомментировал публичные выступления священников

"Если кто-то сказал умно и в соответствии с учением Церкви, это одно. Если он высказал свое личное мнение, это другое. Любое высказывание кого-то отвратит, – даже того персонажа, который высказывается, – кого-то привлечет. Поэтому особенно ничего в этом страшного нет. Но надо помнить слова Тютчева: "Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется". И ответственность за слово обозначена не только в стихотворении нашего великого русского писателя, но и в Священном Писании. За каждое праздное слово человек даст ответ. А праздное слово – это необдуманное слово, которое может повредить", – сказал митрополит Тихон журналистам в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", отвечая на вопрос об отношении к выступлениям священнослужителей в общественном пространстве.