https://ria.ru/20251028/mitropolit-2051228636.html
Митрополит Тихон прокомментировал публичные выступления священников
Митрополит Тихон прокомментировал публичные выступления священников - РИА Новости, 28.10.2025
Митрополит Тихон прокомментировал публичные выступления священников
Ничего страшного нет в публичных выступлениях священников, но нужно помнить о том, что ответственность за слова предусмотрена и в Святом Писании, считает... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T16:04:00+03:00
2025-10-28T16:04:00+03:00
2025-10-28T16:12:00+03:00
крымское (луганская область)
владимир легойда
русская православная церковь
московский патриархат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002112581_0:164:2942:1819_1920x0_80_0_0_fdb406721cd861ea1225e1ade7b88219.jpg
https://ria.ru/20251008/sud-2047072110.html
крымское (луганская область)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002112581_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_46e01e7d9f367f1d1e1e97f8cdb7be8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымское (луганская область), владимир легойда, русская православная церковь, московский патриархат
Крымское (Луганская область), Владимир Легойда, Русская православная церковь, Московский Патриархат
Митрополит Тихон прокомментировал публичные выступления священников
Митрополит Тихон: ничего страшного в публичных выступлениях священников нет
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Ничего страшного нет в публичных выступлениях священников, но нужно помнить о том, что ответственность за слова предусмотрена и в Святом Писании, считает председатель Патриаршего совета по культуре Русской православной церкви (РПЦ), митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).
"Если кто-то сказал умно и в соответствии с учением Церкви, это одно. Если он высказал свое личное мнение, это другое. Любое высказывание кого-то отвратит, – даже того персонажа, который высказывается, – кого-то привлечет. Поэтому особенно ничего в этом страшного нет. Но надо помнить слова Тютчева: "Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется". И ответственность за слово обозначена не только в стихотворении нашего великого русского писателя, но и в Священном Писании. За каждое праздное слово человек даст ответ. А праздное слово – это необдуманное слово, которое может повредить", – сказал митрополит Тихон журналистам в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", отвечая на вопрос об отношении к выступлениям священнослужителей в общественном пространстве.
Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда
сказал РИА Новости, что священники могут иметь частное мнение, но они не уполномочены говорить от лица Русской православной церкви
, для этого существуют "официальные каналы и специально уполномоченные на то люди", а журналистам не стоит превращать личное мнение священника в официальную позицию Церкви.