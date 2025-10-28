Рейтинг@Mail.ru
Митрополит Тихон прокомментировал публичные выступления священников
28.10.2025
Митрополит Тихон прокомментировал публичные выступления священников
Ничего страшного нет в публичных выступлениях священников, но нужно помнить о том, что ответственность за слова предусмотрена и в Святом Писании, считает... РИА Новости, 28.10.2025
Митрополит Тихон прокомментировал публичные выступления священников

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Ничего страшного нет в публичных выступлениях священников, но нужно помнить о том, что ответственность за слова предусмотрена и в Святом Писании, считает председатель Патриаршего совета по культуре Русской православной церкви (РПЦ), митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).
"Если кто-то сказал умно и в соответствии с учением Церкви, это одно. Если он высказал свое личное мнение, это другое. Любое высказывание кого-то отвратит, – даже того персонажа, который высказывается, – кого-то привлечет. Поэтому особенно ничего в этом страшного нет. Но надо помнить слова Тютчева: "Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется". И ответственность за слово обозначена не только в стихотворении нашего великого русского писателя, но и в Священном Писании. За каждое праздное слово человек даст ответ. А праздное слово – это необдуманное слово, которое может повредить", – сказал митрополит Тихон журналистам в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", отвечая на вопрос об отношении к выступлениям священнослужителей в общественном пространстве.
Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сказал РИА Новости, что священники могут иметь частное мнение, но они не уполномочены говорить от лица Русской православной церкви, для этого существуют "официальные каналы и специально уполномоченные на то люди", а журналистам не стоит превращать личное мнение священника в официальную позицию Церкви.
