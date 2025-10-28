Мирошник рассказал о пострадавших от атак дронов ВСУ

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Восемьдесят четыре мирных жителя пострадали за неделю от атак дронов ВСУ по территориям России, сообщил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Восемьдесят четыре мирных жителя пострадали от дронных атак нацистов, что составило порядка 74% от общего числа пострадавших. Инциденты, связанные с ударами БПЛА, кроме прифронтовых территорий, были зафиксированы еще в 12 регионах, значительно удаленных от зоны ведения боевых действий", - говорится в еженедельном докладе Мирошника за 20 по 26 октября, который есть в распоряжении агентства.

Дипломат добавил, что приоритетными целями атак Украины стали гражданские объекты топливно-энергетического комплекса, производственные предприятия, жилье и гражданский транспорт мирных жителей.

По данным Мирошника, за минувшую неделю от обстрелов российских территорий украинскими боевиками всего пострадали 113 мирных жителей: ранены 94 человека, в том числе десять детей, погибли 19 человек, в том числе один несовершеннолетний.

"Всего по гражданским целям на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3 254 боеприпасов" - заявил посол.

Мирошник напомнил, что подавляющее большинство используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений произведены и поставлены западными соучастниками преступлений киевского режима.