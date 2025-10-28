Минск открыт к диалогу, заявил Лукашенко

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск открыт к конструктивному диалогу, но не видит желания Европы к миру и мирному урегулированию.
"Всегда открыты к конструктивным диалогам и взаимным шагам по снижению напряженности. Если наши партнеры на Западе к этому готовы, ни мы, ни Россия, убежден, в долгу не останемся. Но пока складывается впечатление, что Европе мир не нужен. Политики забыли, какие ужасы принесла Вторая мировая война. Поверили, что наращивание военного потенциала их обезопасит. Нет, нет и еще раз нет. Это путь в никуда, очередная ступенька по лестнице эскалации", - сказал Лукашенко, выступая на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая проходит в белорусской столице 28-29 октября.
По его словам, несмотря на все призывы, диалог с европейскими странами по безопасности, контролю над вооружением и мерам доверия, напрочь отсутствует.