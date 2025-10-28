Минск открыт к диалогу, заявил Лукашенко

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск открыт к конструктивному диалогу, но не видит желания Европы к миру и мирному урегулированию.

По его словам, несмотря на все призывы, диалог с европейскими странами по безопасности, контролю над вооружением и мерам доверия, напрочь отсутствует.