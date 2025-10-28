https://ria.ru/20251028/minsk-2051131830.html
Лукашенко высказался об ухудшении отношений с Западом
Лукашенко высказался об ухудшении отношений с Западом - РИА Новости, 28.10.2025
Лукашенко высказался об ухудшении отношений с Западом
Минск не считает себя виноватым в ухудшении отношений с Западом, но протягивает руку, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на третьей Минской... РИА Новости, 28.10.2025
В мире, Белоруссия, Минск, Россия, Александр Лукашенко
Лукашенко: Минск не считает себя виноватым в ухудшении отношений с Западом
МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Минск не считает себя виноватым в ухудшении отношений с Западом, но протягивает руку, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.
"Я же хочу исходить из убеждения, что в интересах европейцев как минимум мирное сосуществование. Тогда дискуссию переведем в плоскость совсем других аргумент, если это не так, если вы этого не хотите. Мы не считаем себя виноватыми в ухудшении отношений с Западом и его отдельными странами, но руку протягиваем. Это не рука просящего, это рука, имеющая собственное достоинство партнера, которая предлагает сообща искренне работать ради мира, для наших детей и внуков", - сказал Лукашенко.
Первая Минская международная конференция по евразийской безопасности прошла 26 октября 2023 года, а вторая - 31 октября – 1 ноября 2024 года. Осенью 2024 года на Минской международной конференции по евразийской безопасности Белоруссия и Россия выступили с инициативой разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке и пригласили другие государства Евразии присоединиться к этой работе. Белоруссия и Россия изложили свои "предварительные взгляды" на хартию в документе под названием "Общее видение Евразийской хартии разнообразия и многополярности в XXI веке". Впервые идея о необходимости хартии была озвучена на конференции по евразийской безопасности в Минске в октябре 2023 года.