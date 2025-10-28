Лукашенко высказался об ухудшении отношений с Западом

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Минск не считает себя виноватым в ухудшении отношений с Западом, но протягивает руку, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Я же хочу исходить из убеждения, что в интересах европейцев как минимум мирное сосуществование. Тогда дискуссию переведем в плоскость совсем других аргумент, если это не так, если вы этого не хотите. Мы не считаем себя виноватыми в ухудшении отношений с Западом и его отдельными странами, но руку протягиваем. Это не рука просящего, это рука, имеющая собственное достоинство партнера, которая предлагает сообща искренне работать ради мира, для наших детей и внуков", - сказал Лукашенко.