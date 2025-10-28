Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко высказался об ухудшении отношений с Западом - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/minsk-2051131830.html
Лукашенко высказался об ухудшении отношений с Западом
Лукашенко высказался об ухудшении отношений с Западом - РИА Новости, 28.10.2025
Лукашенко высказался об ухудшении отношений с Западом
Минск не считает себя виноватым в ухудшении отношений с Западом, но протягивает руку, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на третьей Минской... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T12:02:00+03:00
2025-10-28T12:02:00+03:00
в мире
белоруссия
минск
россия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745011475_0:133:2943:1789_1920x0_80_0_0_0315f29382c885085916968eb70dd0eb.jpg
https://ria.ru/20251028/lukashenko-2051131623.html
белоруссия
минск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745011475_188:78:2814:2048_1920x0_80_0_0_548d88339440ba652e27d2d6edc9fb28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, минск, россия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, Россия, Александр Лукашенко
Лукашенко высказался об ухудшении отношений с Западом

Лукашенко: Минск не считает себя виноватым в ухудшении отношений с Западом

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Минск не считает себя виноватым в ухудшении отношений с Западом, но протягивает руку, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.
"Я же хочу исходить из убеждения, что в интересах европейцев как минимум мирное сосуществование. Тогда дискуссию переведем в плоскость совсем других аргумент, если это не так, если вы этого не хотите. Мы не считаем себя виноватыми в ухудшении отношений с Западом и его отдельными странами, но руку протягиваем. Это не рука просящего, это рука, имеющая собственное достоинство партнера, которая предлагает сообща искренне работать ради мира, для наших детей и внуков", - сказал Лукашенко.
Первая Минская международная конференция по евразийской безопасности прошла 26 октября 2023 года, а вторая - 31 октября – 1 ноября 2024 года. Осенью 2024 года на Минской международной конференции по евразийской безопасности Белоруссия и Россия выступили с инициативой разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке и пригласили другие государства Евразии присоединиться к этой работе. Белоруссия и Россия изложили свои "предварительные взгляды" на хартию в документе под названием "Общее видение Евразийской хартии разнообразия и многополярности в XXI веке". Впервые идея о необходимости хартии была озвучена на конференции по евразийской безопасности в Минске в октябре 2023 года.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Лукашенко отказался спасать ЕС от мигрантов
Вчера, 12:00
 
В миреБелоруссияМинскРоссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала