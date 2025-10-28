Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг разработал обновленную стратегию развития беспилотной авиации - РИА Новости, 28.10.2025
01:29 28.10.2025
Минпромторг разработал обновленную стратегию развития беспилотной авиации
Минпромторг разработал обновленную стратегию развития беспилотной авиации - РИА Новости, 28.10.2025
Минпромторг разработал обновленную стратегию развития беспилотной авиации
Минпромторг России разработал обновленную Стратегию развития беспилотной авиации в РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года, включающую... РИА Новости, 28.10.2025
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
технологии
россия
2025
Новости
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Технологии
Минпромторг разработал обновленную стратегию развития беспилотной авиации

Минпромторг предложил обновить стратегию развития беспилотной авиации

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Минпромторг России разработал обновленную Стратегию развития беспилотной авиации в РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года, включающую измененные целевые значения показателей развития беспилотной авиации, соответствующий проект распоряжения правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
На сегодняшний день в РФ действует Стратегия развития беспилотной авиации, утвержденная распоряжением правительства от 21 июня 2023 года. Подготовленный Минпромторгом проект предполагает ее замену и признание соответствующего распоряжения утратившим силу.
Россия создаст около 50 центров развития беспилотной авиации, заявил Путин
28 января, 21:54
Россия создаст около 50 центров развития беспилотной авиации, заявил Путин
28 января, 21:54
"Утвердить прилагаемые: Стратегию развития беспилотной авиации Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года (далее – стратегия); план мероприятий по реализации стратегии развития беспилотной авиации Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года", - говорится в документе.
"Признать утратившими силу: распоряжение правительства Российской Федерации от 21 июня 2023 года № 1630-р", - указывается в проекте распоряжения.
Глава ООО "БАС": беспилотники позволят сэкономить до 1 трлн руб за 5 лет
27 ноября 2024, 17:45
Глава ООО "БАС": беспилотники позволят сэкономить до 1 трлн руб за 5 лет
27 ноября 2024, 17:45
Согласно обновленной стратегии, доля отечественных беспилотных авиационных систем в общем объеме российского рынка беспилотных авиационных систем к 2030 году должна достичь 70,3% против 70% в стратегии, утвержденной в 2023 году. А прогнозируемая доля отечественных беспилотников в гражданском госзаказе сохраняется на уровне 80%. При этом уровень технологической независимости отрасли к 2030 году должен составить 81,1%.
Кроме того, в предлагаемой стратегии снижается прогноз по совокупному количеству произведенных БАС в период с 2023 по 2030 год – с 157,6 тысячи до 135 тысяч единиц.
Объем российского рынка БАС в штуках на 2023-2026 годы, согласно проекту, составит 399 тысяч единиц в базовом сценарии и почти 419 тысяч – в прогрессивном. Тогда как действующая стратегия предполагает 372,7 тысячи штук в базовом сценарии и 389,7 тысячи штук – в прогрессивном.
На период с 2027 по 2030 год плановые показатели, напротив, снижаются по сравнению с прогнозом действующей стратегии – с 684,5-718,8 тысячи штук до 631,3-663 тысяч штук. В прогнозе на 2031-2035 годы вновь наблюдается рост – с 989,5-1039 тысяч штук в нынешней стратегии – до 1,47-1,55 миллиона штук в обновленной.
Виктор Соломенцев: к 2030 году настанет расцвет беспилотной авиации
30 июля, 11:00
Виктор Соломенцев: к 2030 году настанет расцвет беспилотной авиации
30 июля, 11:00
 
Россия Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России) Технологии
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
