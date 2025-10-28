Минпромторг разработал обновленную стратегию развития беспилотной авиации

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Минпромторг России разработал обновленную Стратегию развития беспилотной авиации в РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года, включающую измененные целевые значения показателей развития беспилотной авиации, соответствующий проект распоряжения правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

На сегодняшний день в РФ действует Стратегия развития беспилотной авиации, утвержденная распоряжением правительства от 21 июня 2023 года. Подготовленный Минпромторгом проект предполагает ее замену и признание соответствующего распоряжения утратившим силу.

"Утвердить прилагаемые: Стратегию развития беспилотной авиации Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года (далее – стратегия); план мероприятий по реализации стратегии развития беспилотной авиации Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года", - говорится в документе.

"Признать утратившими силу: распоряжение правительства Российской Федерации от 21 июня 2023 года № 1630-р", - указывается в проекте распоряжения.

Согласно обновленной стратегии, доля отечественных беспилотных авиационных систем в общем объеме российского рынка беспилотных авиационных систем к 2030 году должна достичь 70,3% против 70% в стратегии, утвержденной в 2023 году. А прогнозируемая доля отечественных беспилотников в гражданском госзаказе сохраняется на уровне 80%. При этом уровень технологической независимости отрасли к 2030 году должен составить 81,1%.

Кроме того, в предлагаемой стратегии снижается прогноз по совокупному количеству произведенных БАС в период с 2023 по 2030 год – с 157,6 тысячи до 135 тысяч единиц.

Объем российского рынка БАС в штуках на 2023-2026 годы, согласно проекту, составит 399 тысяч единиц в базовом сценарии и почти 419 тысяч – в прогрессивном. Тогда как действующая стратегия предполагает 372,7 тысячи штук в базовом сценарии и 389,7 тысячи штук – в прогрессивном.