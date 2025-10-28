https://ria.ru/20251028/minobrnauki-2051313880.html
Минобрнауки хочет закрепить соответствие профиля олимпиады специальности
Минобрнауки хочет закрепить соответствие профиля олимпиады специальности - РИА Новости, 28.10.2025
Минобрнауки хочет закрепить соответствие профиля олимпиады специальности
Минобрнауки РФ видит необходимость закрепить единое соответствие профиля олимпиады с направлением специальности, на которую планирует поступить абитуриент в... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T19:20:00+03:00
2025-10-28T19:20:00+03:00
2025-10-28T19:20:00+03:00
общество
россия
госдума рф
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
образование
россия
Минобрнауки хочет закрепить соответствие профиля олимпиады специальности
Минобрнауки хочет закрепить соответствие профиля олимпиады направлению в вузе
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Минобрнауки РФ видит необходимость закрепить единое соответствие профиля олимпиады с направлением специальности, на которую планирует поступить абитуриент в рамках бюджетной основы, сообщил замглавы министерства Дмитрий Афанасьев.
"Что, кажется, в любом случае надо сделать - это регулирование соответствия профиля олимпиады к специальности", - сказал замминистра на заседании в Госдуме
.
По его словам, есть пример, когда ведущий медицинский университет в рамках своих полномочий и своей автономии выбирал для учета олимпиаду по русскому языку. Данный предмет, по мнению Афанасьева, не должен быть определяющим при поступлении в медвуз.
"Русский язык важен, но, наверное, не является определяющим при предоставлении льгот (в медвузы - ред.). Во всяком случае, одно из предложений, которое кажется разумным, это установить соответствие и ограничить в этой части самостоятельно вузы в выборе олимпиад из перечня для предоставления льгот", - заключил Афанасьев.
Он также предложил подумать над созданием единых правил для вузов при учете результатов школьных олимпиад в ходе приемной кампании.