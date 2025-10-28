Рейтинг@Mail.ru
Минобрнауки хочет закрепить соответствие профиля олимпиады специальности - РИА Новости, 28.10.2025
19:20 28.10.2025
Минобрнауки хочет закрепить соответствие профиля олимпиады специальности
Минобрнауки хочет закрепить соответствие профиля олимпиады специальности - РИА Новости, 28.10.2025
Минобрнауки хочет закрепить соответствие профиля олимпиады специальности
Минобрнауки РФ видит необходимость закрепить единое соответствие профиля олимпиады с направлением специальности, на которую планирует поступить абитуриент в... РИА Новости, 28.10.2025
россия
общество, россия, госдума рф, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование
Общество, Россия, Госдума РФ, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Образование
Минобрнауки хочет закрепить соответствие профиля олимпиады специальности

Минобрнауки хочет закрепить соответствие профиля олимпиады направлению в вузе

Студенты на занятиях в аудитории
Студенты на занятиях в аудитории - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Студенты на занятиях в аудитории. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Минобрнауки РФ видит необходимость закрепить единое соответствие профиля олимпиады с направлением специальности, на которую планирует поступить абитуриент в рамках бюджетной основы, сообщил замглавы министерства Дмитрий Афанасьев.
"Что, кажется, в любом случае надо сделать - это регулирование соответствия профиля олимпиады к специальности", - сказал замминистра на заседании в Госдуме.
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
21 октября, 16:11
По его словам, есть пример, когда ведущий медицинский университет в рамках своих полномочий и своей автономии выбирал для учета олимпиаду по русскому языку. Данный предмет, по мнению Афанасьева, не должен быть определяющим при поступлении в медвуз.
"Русский язык важен, но, наверное, не является определяющим при предоставлении льгот (в медвузы - ред.). Во всяком случае, одно из предложений, которое кажется разумным, это установить соответствие и ограничить в этой части самостоятельно вузы в выборе олимпиад из перечня для предоставления льгот", - заключил Афанасьев.
Он также предложил подумать над созданием единых правил для вузов при учете результатов школьных олимпиад в ходе приемной кампании.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Нарышкин: от качества преподавания истории в вузах зависит будущее России
11 октября, 14:45
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
