Минобрнауки хочет закрепить соответствие профиля олимпиады специальности

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Минобрнауки РФ видит необходимость закрепить единое соответствие профиля олимпиады с направлением специальности, на которую планирует поступить абитуриент в рамках бюджетной основы, сообщил замглавы министерства Дмитрий Афанасьев.

"Что, кажется, в любом случае надо сделать - это регулирование соответствия профиля олимпиады к специальности", - сказал замминистра на заседании в Госдуме

По его словам, есть пример, когда ведущий медицинский университет в рамках своих полномочий и своей автономии выбирал для учета олимпиаду по русскому языку. Данный предмет, по мнению Афанасьева, не должен быть определяющим при поступлении в медвуз.

"Русский язык важен, но, наверное, не является определяющим при предоставлении льгот (в медвузы - ред.). Во всяком случае, одно из предложений, которое кажется разумным, это установить соответствие и ограничить в этой части самостоятельно вузы в выборе олимпиад из перечня для предоставления льгот", - заключил Афанасьев.