ВСУ потеряли свыше 480 военных в зоне действия группировки "Центр"
ВСУ потеряли свыше 480 военных в зоне действия группировки "Центр" - РИА Новости, 28.10.2025
ВСУ потеряли свыше 480 военных в зоне действия группировки "Центр"
Силы "Центра" за сутки в ходе СВО уничтожили свыше 480 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
2025-10-28T13:25:00+03:00
2025-10-28T13:25:00+03:00
2025-10-28T13:25:00+03:00
днепропетровская область
ВСУ потеряли свыше 480 военных в зоне действия группировки "Центр"
