ВС России зачистили от боевиков ВСУ сорок зданий в Петропавловке
ВС России зачистили от боевиков ВСУ сорок зданий в Петропавловке - РИА Новости, 28.10.2025
ВС России зачистили от боевиков ВСУ сорок зданий в Петропавловке
Подразделения группировки войск "Запад" зачистили от украинских боевиков 40 зданий в Петропавловке в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.10.2025
ВС России зачистили от боевиков ВСУ сорок зданий в Петропавловке
МО РФ: российские военные зачистили от ВСУ 40 зданий в Петропавловке