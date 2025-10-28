Рейтинг@Mail.ru
ВС России зачистили от боевиков ВСУ сорок зданий в Петропавловке
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 28.10.2025
ВС России зачистили от боевиков ВСУ сорок зданий в Петропавловке
ВС России зачистили от боевиков ВСУ сорок зданий в Петропавловке
Подразделения группировки войск "Запад" зачистили от украинских боевиков 40 зданий в Петропавловке в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.10.2025
россия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область
ВС России зачистили от боевиков ВСУ сорок зданий в Петропавловке

Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" зачистили от украинских боевиков 40 зданий в Петропавловке в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
"В населенном пункте Петропавловка Харьковской области от украинских боевиков зачищено 40 зданий", - говорится в сообщении.
