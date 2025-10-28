https://ria.ru/20251028/minjust-2051318919.html
Минюст внес в список экстремистских материалов песню Мафика
Минюст внес в список экстремистских материалов песню Мафика - РИА Новости, 28.10.2025
Минюст внес в список экстремистских материалов песню Мафика
Министерство юстиции РФ внесло в список экстремистских материалов песню исполнителя Мафика "Розы гибнут на газонах"*, следует из соответствующего списка... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T19:38:00+03:00
министерство юстиции рф (минюст россии)
приморский краевой суд
россия
Министерство юстиции РФ (Минюст России), Приморский краевой суд, Россия
Минюст внес в список экстремистских материалов песню Мафика
