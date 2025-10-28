Мастерство в металлообработке покажут на финале чемпионата "Профессионалы"

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Конкурсанты компетенции "Работы на токарных универсальных станках" в финале чемпионата "Профессионалы" продемонстрируют владение мастерством высокоточной металлообработки, востребованным в машиностроении, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.

Финал соревнований стартует в Санкт-Петербурге 29 ноября.

Главный эксперт компетенции Сергей Осипов отметил, что от конкурсантов потребуются не только технические знания, но и художественное чутье — каждая деталь создается с ювелирной точностью на токарном станке.

Конкурсанты представят свои умения читать чертежи, правильно выполнять заточку режущего инструмента, а также навыки обработки, расточки материалов, нанесения резьбы и калибровки в соответствии с технической документацией.

"У ребят уже есть масса знаний и умений, которые они смогут и дальше развивать. Готовя специалистов в этой отрасли, мы решаем вопрос с нехваткой кадров. Наши финалисты — будущее страны, и, выбрав эту специальность, они продолжат производить продукцию и поддерживать предприятия важнейшими деталями, обеспечивая технологический суверенитет", — приводит пресс-служба слова Осипова.

Чемпионат "Профессионалы" — соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проводится по наиболее востребованным экономикой компетенциям в рамках Всероссийского чемпионатного движения.

Финал чемпионата в 2025 году проводится по трем тематическим блокам компетенций в трех городах: Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Компетенции финала в Санкт-Петербурге — образование, медицина, сервис, производство и инженерные технологии.

Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.