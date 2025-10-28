Месси назвал величайших спортсменов вне футбола

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси назвал американского баскетболиста Майкла Джордана одним из величайших спортсменов вне футбола, на которых он равнялся.
«
"Для нас, аргентинцев, Марадона всегда был величайшим кумиром и вызывал наибольшее восхищение. Я был еще маленьким и вживую видел, как он играет. Диего вышел за все рамки. Когда речь заходит о других видах спорта, очевидно, то же самое произошло с Майклом Джорданом", - заявил Месси в интервью NBC News в ответ на вопрос о том, на каких величайших спортсменов в других видах спорта он равнялся.
"Я очень уважаю таких теннисистов, как Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович, и думаю, что все трое подняли соревнования на гораздо более высокий уровень. Они самосовершенствовались, так долго соревнуясь друг с другом за звание лучшего и находясь рядом. Наверняка я забываю многих спортсменов, но если выделить еще нескольких, то я бы назвал нескольких баскетболистов – Леброна Джеймса, Стефена Карри. Я восхищаюсь ими и думаю, что они многое дали спорту, каждый по-своему", - добавил Месси.
Месси 38 лет, он является восьмикратным обладателем "Золотого мяча" и шестикратным обладателем "Золотой бутсы". Месси - лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира в 2022 году.
