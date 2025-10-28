Рейтинг@Mail.ru
21:01 28.10.2025 (обновлено: 21:03 28.10.2025)
Месси назвал величайших спортсменов вне футбола
Месси назвал величайших спортсменов вне футбола
спорт, аргентина, испания, майкл джордан, лионель месси, рафаэль надаль, роджер федерер
Футбол, Спорт, Аргентина, Испания, Майкл Джордан, Лионель Месси, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси назвал американского баскетболиста Майкла Джордана одним из величайших спортсменов вне футбола, на которых он равнялся.
"Для нас, аргентинцев, Марадона всегда был величайшим кумиром и вызывал наибольшее восхищение. Я был еще маленьким и вживую видел, как он играет. Диего вышел за все рамки. Когда речь заходит о других видах спорта, очевидно, то же самое произошло с Майклом Джорданом", - заявил Месси в интервью NBC News в ответ на вопрос о том, на каких величайших спортсменов в других видах спорта он равнялся.
"Я очень уважаю таких теннисистов, как Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович, и думаю, что все трое подняли соревнования на гораздо более высокий уровень. Они самосовершенствовались, так долго соревнуясь друг с другом за звание лучшего и находясь рядом. Наверняка я забываю многих спортсменов, но если выделить еще нескольких, то я бы назвал нескольких баскетболистов – Леброна Джеймса, Стефена Карри. Я восхищаюсь ими и думаю, что они многое дали спорту, каждый по-своему", - добавил Месси.
Месси 38 лет, он является восьмикратным обладателем "Золотого мяча" и шестикратным обладателем "Золотой бутсы". Месси - лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира в 2022 году.
