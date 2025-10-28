"МегаФон" зафиксировал рост продаж полноразмерных наушников

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Покупатели стали чаще приобретать полноразмерные модели наушников, за три квартала продажи таких устройств в объединенной розничной сети "МегаФона" и Yota увеличились в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает пресс-служба оператора.

Согласно исследованию, наиболее активные покупатели полноразмерных моделей наушников проживают в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Башкортостане, Краснодарском крае и Свердловской области. В первую десятку также входят Татарстан, Красноярский край, Якутия, Нижегородская область и Югра.

При этом интерес к компактным беспроводным наушникам не угасает, но динамика остается умеренной – прирост на 15% за тот же период.

"Мы фиксируем стабильный рост спроса на качественные наушники, обеспечивающие хороший звук и высокий уровень комфорта при длительном использовании. Полноразмерные модели отвечают запросам пользователей, которые слушают музыку во время отдыха, занятий спортом или путешествий", — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж "МегаФона" Вадим Зимин, его слова приводит пресс-служба.

Возросшую популярность объемных аудиогаджетов эксперты оператора также связывают с модой на 90-е и системой шумоподавления.