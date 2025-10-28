Медведев: ЕР масштабирует проект памятных знаков в честь бойцов СВО

"Вы занимаетесь очень благородной миссией. Знаете, как часто бывало, к сожалению, даже в истории нашего Отечества - проходят годы, прежде чем появляются такие памятные знаки. На самом деле, желательно делать это практически сразу же после завершения боёв, решения задач, которые стояли перед войсками. Поэтому я всячески, естественно, это не только приветствую, но и считаю, что нужно такого рода деятельность развернуть и здесь, на Курской земле, но вообще по-хорошему, вообще во всех тех местах, где проходили и проходят сражения. Мне кажется, это вполне можно использовать. Давайте мы вместе с "Единой Россией" попробуем этот проект масштабировать так, чтобы подобные знаки появлялись и в других местах", - сказал Медведев.