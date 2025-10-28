Рейтинг@Mail.ru
"Автомобилист" победил "Трактор" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:41 28.10.2025 (обновлено: 19:48 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/match-2051319803.html
"Автомобилист" победил "Трактор" в матче КХЛ
"Автомобилист" победил "Трактор" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 28.10.2025
"Автомобилист" победил "Трактор" в матче КХЛ
Екатеринбургский "Автомобилист" в серии буллитов обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 28.10.2025
2025-10-28T19:41:00+03:00
2025-10-28T19:48:00+03:00
хоккей
спорт
анатолий голышев
роман горбунов
михаил григоренко
автомобилист
трактор
сибирь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006700611_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_f2b913223ec63a5a2601c81303813ee6.jpg
/20251026/khokkey-2050636178.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006700611_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_f298f59dfb3641641ddd0281171b55e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, анатолий голышев, роман горбунов, михаил григоренко, автомобилист, трактор, сибирь, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Анатолий Голышев, Роман Горбунов, Михаил Григоренко, Автомобилист, Трактор, Сибирь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Автомобилист" победил "Трактор" в матче КХЛ

"Автомобилист" обыграл "Трактор" в матче КХЛ

© РИА Новости / Алексей Колчин | Перейти в медиабанкХоккеисты "Автомобилиста"
Хоккеисты Автомобилиста - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Алексей Колчин
Перейти в медиабанк
Хоккеисты "Автомобилиста". Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" в серии буллитов обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла во вторник в Челябинске, закончилась победой гостей со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0). В основное время у "Автомобилиста" шайбу забросил Роман Горбунов (4-я минута), у "Трактора" - Михаил Григоренко (57). В послематчевой серии буллитов победным точным броском отметился Анатолий Голышев.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
28 октября 2025 • начало в 17:00
Закончен (Б)
Трактор
1 : 20:1
Автомобилист
56:29 • Михаил Григоренко
(Семён Дер-Аргучинцев, Джошуа Ливо)
03:40 • Роман Горбунов
65:01 • Анатолий Голышев (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Голышев провел третий матч после отбытия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило Голышева на полгода, срок отстранения отсчитывался с 18 апреля.
"Автомобилист" с 28 очками располагается на третьей позиции в таблице Восточной конференции, где "Трактор" (23 очка) идет шестым. В следующем матче екатеринбуржцы 31 октября примут новосибирскую "Сибирь", а челябинская команда в тот же день на своем льду сыграет с казахстанским "Барысом".
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Овечкин стал первым российским хоккеистом, сыгравшим 1500 матчей в НХЛ
26 октября, 02:16
 
ХоккейСпортАнатолий ГолышевРоман ГорбуновМихаил ГригоренкоАвтомобилистТракторСибирьКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    В ожидании пенальти
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    2
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала