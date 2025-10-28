https://ria.ru/20251028/match-2051319803.html
"Автомобилист" победил "Трактор" в матче КХЛ
"Автомобилист" победил "Трактор" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 28.10.2025
"Автомобилист" победил "Трактор" в матче КХЛ
Екатеринбургский "Автомобилист" в серии буллитов обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 28.10.2025
2025-10-28T19:41:00+03:00
2025-10-28T19:41:00+03:00
2025-10-28T19:48:00+03:00
хоккей
спорт
анатолий голышев
роман горбунов
михаил григоренко
автомобилист
трактор
сибирь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006700611_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_f2b913223ec63a5a2601c81303813ee6.jpg
/20251026/khokkey-2050636178.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006700611_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_f298f59dfb3641641ddd0281171b55e9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, анатолий голышев, роман горбунов, михаил григоренко, автомобилист, трактор, сибирь, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Анатолий Голышев, Роман Горбунов, Михаил Григоренко, Автомобилист, Трактор, Сибирь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Автомобилист" победил "Трактор" в матче КХЛ
"Автомобилист" обыграл "Трактор" в матче КХЛ