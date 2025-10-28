Рейтинг@Mail.ru
Командующий штурмовыми войсками ВСУ получил пост за лояльность Сырскому
Специальная военная операция на Украине
 
21:46 28.10.2025
Командующий штурмовыми войсками ВСУ получил пост за лояльность Сырскому
Командующий штурмовыми войсками ВСУ получил пост за лояльность Сырскому
Командующий управлением штурмовых войск ВСУ Валентин Манько, который ранее опубликовал в соцсетях секретные карты украинской армии, получил свою должность за... РИА Новости, 28.10.2025
Новости
Специальная военная операция на Украине, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Украина
Командующий штурмовыми войсками ВСУ получил пост за лояльность Сырскому

Командующий войсками ВСУ Манько получил должность за лояльность Сырскому

Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Командующий управлением штурмовых войск ВСУ Валентин Манько, который ранее опубликовал в соцсетях секретные карты украинской армии, получил свою должность за лояльность главкому ВСУ Александру Сырскому, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Украинское издание "Страна.ua" сообщило в понедельник, что Манько опубликовал в соцсетях военные карты с линией фронта.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Регулярная ложь". В Раде набросились на Сырского из-за провалов ВСУ
25 октября, 17:02
"Мы неоднократно сообщали, что компетентность командования так называемых штурмовых войск ВСУ вызывает большие сомнения. Очередное доказательство тому - недавняя выходка командующего штурмовыми войсками полковника Валентина Манько", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на опубликованных кадрах видны карты с грифом "секретно".
"На опубликованных кадрах с рабочего места на столе у Манько отчетливо видны карты, отмеченные грифом "секретно". Данный случай подтверждает факт, что Манько не обладает никакими выдающимися умственными способностями. Скорее, наоборот. А высокую должность он получил ввиду исключительной лояльности Сырскому и готовностью пачками отправлять на убой свой личный состав", - добавили в российских силовых структурах.
Там также добавили, что "новоявленный полководец" большое внимание уделяет продвижению своего образа в соцсетях, за что не раз подвергался критике, в том числе со стороны украинских блогеров и политиков.
Судимый за коррупцию, разбой и грабежи, бывший командир "Правого сектора"* Манько был назначен в августе главкомом ВСУ Александром Сырским командующим управлением штурмовых войск ВСУ. Как ранее сообщили РИА Новости в силовых структурах, за спиной у Манько участие в АТО (так называемая антитеррористическая операция) в должности командира одной из рот "Правого сектора". По данным украинских СМИ, группа Манько занималась разбоями, грабежами, а также похищениями фермеров, у которых они забирали технику и урожай.
* Запрещенная в России террористическая организация
Солдат ВСУ на позиции возле Донецка - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Фронта больше нет". На Западе сделали заявление о крахе ВСУ в зоне СВО
Вчера, 16:59
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
