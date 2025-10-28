Командующий штурмовыми войсками ВСУ получил пост за лояльность Сырскому

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Командующий управлением штурмовых войск ВСУ Валентин Манько, который ранее опубликовал в соцсетях секретные карты украинской армии, получил свою должность за лояльность главкому ВСУ Александру Сырскому, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Украинское издание " Страна.ua " сообщило в понедельник, что Манько опубликовал в соцсетях военные карты с линией фронта.

"Мы неоднократно сообщали, что компетентность командования так называемых штурмовых войск ВСУ вызывает большие сомнения. Очередное доказательство тому - недавняя выходка командующего штурмовыми войсками полковника Валентина Манько", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на опубликованных кадрах видны карты с грифом "секретно".

"На опубликованных кадрах с рабочего места на столе у Манько отчетливо видны карты, отмеченные грифом "секретно". Данный случай подтверждает факт, что Манько не обладает никакими выдающимися умственными способностями. Скорее, наоборот. А высокую должность он получил ввиду исключительной лояльности Сырскому и готовностью пачками отправлять на убой свой личный состав", - добавили в российских силовых структурах.

Там также добавили, что "новоявленный полководец" большое внимание уделяет продвижению своего образа в соцсетях, за что не раз подвергался критике, в том числе со стороны украинских блогеров и политиков.

Судимый за коррупцию, разбой и грабежи, бывший командир "Правого сектора"* Манько был назначен в августе главкомом ВСУ Александром Сырским командующим управлением штурмовых войск ВСУ. Как ранее сообщили РИА Новости в силовых структурах, за спиной у Манько участие в АТО (так называемая антитеррористическая операция) в должности командира одной из рот "Правого сектора". По данным украинских СМИ, группа Манько занималась разбоями, грабежами, а также похищениями фермеров, у которых они забирали технику и урожай.