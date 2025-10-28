Рейтинг@Mail.ru
14:36 28.10.2025
Премьер-министр Малайзии заявил, что не боится США
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Архивное фото
КУАЛА-ЛУМПУР, 28 окт — РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что не боится США.
"Если бы мы боялись США, разве смогли бы подписать соглашение с Китаем — и притом на следующий день после визита Трампа?" - заявил премьер во время пресс-конференции по итогам саммита АСЕАН в Малайзии.
Трамп посетил мероприятия саммита 26 октября. Сегодня АСЕАН и Китай подписали обновленное соглашение о свободной торговле.
