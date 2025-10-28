https://ria.ru/20251028/malayziya-2051205272.html
Премьер-министр Малайзии заявил, что не боится США
Премьер-министр Малайзии заявил, что не боится США - РИА Новости, 28.10.2025
Премьер-министр Малайзии заявил, что не боится США
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что не боится США. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T14:36:00+03:00
2025-10-28T14:36:00+03:00
2025-10-28T14:36:00+03:00
в мире
малайзия
сша
китай
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970729473_0:72:2953:1733_1920x0_80_0_0_4dcb1356791e180efb4ef542b85df9b3.jpg
https://ria.ru/20251028/malajzija-2051152645.html
малайзия
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970729473_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_d4f598eaef9297463763890ecdd4febb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, малайзия, сша, китай, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
В мире, Малайзия, США, Китай, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
Премьер-министр Малайзии заявил, что не боится США
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что не боится США