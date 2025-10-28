https://ria.ru/20251028/lukashenko-2051131321.html
Во многих горячих точках надежды на развязку нет, заявил Лукашенко
Во многих горячих точках надежды на развязку нет, заявил Лукашенко - РИА Новости, 28.10.2025
Во многих горячих точках надежды на развязку нет, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что несмотря на развязки по нескольким застарелым конфликтам в последнее время, в остальных горячих точках... РИА Новости, 28.10.2025
Во многих горячих точках надежды на развязку нет, заявил Лукашенко
Лукашенко: во многих горячих точках проблеска надежды на развязку конфликта нет