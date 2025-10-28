Уличную певицу Логинову, исполнявшую песни иноагентов, доставили в суд

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Уличную певицу Диану Логинову доставили в Ленинский районный суд Санкт-Петербурга, где будет рассматриваться административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее 18-летнюю Логинову , исполнявшую песни иноагентов в центре Санкт-Петербурга , арестовали на 13 суток по административной статье об организации массового пребывания граждан, приведшей к нарушению общественного порядка.

Логинова и один из музыкантов ее группы Александр Орлов , отбыв административный арест за организацию несогласованного массового мероприятия, были вновь задержаны по той же статье КоАП РФ , сообщил во вторник РИА Новости источник в оперативных службах региона.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщала, что вечером 11 октября Логинова организовала массовое одновременное пребывание граждан, являющееся публичным мероприятием, в количестве не менее 70 человек, с использованием звукоусиливающей аппаратуры, около метро "Площадь Восстания". Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга 16 октября привлек к административной ответственности Логинову за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) КоАП РФ и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток. Также суд назначил административный арест на 13 и 12 суток двоим музыкантам группы Логиновой.

Пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти также сообщала, что Логиновой грозит наказание за дискредитацию ВС РФ. По завершении исполнения наказания полицией будет обеспечено направление в суд протокола по статье 20.3.3 КоАП РФ.

Судебная пресс-служба в понедельник сообщала также, что Куйбышевский районный суд Петербурга вернул составителям административный протокол, составленный в отношении Логиновой по статье о дискредитации ВС РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).

Ранее руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева сообщала РИА Новости, что протокол о дискредитации ВС РФ уличной певицей Логиновой составлен после исполнения песни иноагента Ивана Алексеева* (Noize MC*) "Светлая полоса". Как указано в протоколе, посредством как самой песни, так и комментария относительно ее выпуска, приведенного Алексеевым в одном из интервью, в обществе формируется негативная оценка проведения Россией специальной военной операции, рассказывала Лебедева.