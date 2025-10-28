https://ria.ru/20251028/lavrov-2051289359.html
Лавров и глава МИД Мьянмы обсудили развитие сотрудничества
Лавров и глава МИД Мьянмы обсудили развитие сотрудничества
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Мьянмы Тан Свей обсудили углубление политического диалога, развитие торгово-экономических, гуманитарных РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T16:13:00+03:00
2025-10-28T16:13:00+03:00
2025-10-28T18:12:00+03:00
в мире
россия
мьянма
сергей лавров
