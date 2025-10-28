Рейтинг@Mail.ru
Лавров и глава МИД Мьянмы обсудили развитие сотрудничества
16:13 28.10.2025 (обновлено: 18:12 28.10.2025)
Лавров и глава МИД Мьянмы обсудили развитие сотрудничества
Лавров и глава МИД Мьянмы обсудили развитие сотрудничества

© Фото : МИД РоссииСергей Лавров проводит встречу с Тан Свеем на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности
© Фото : МИД России
Сергей Лавров проводит встречу с Тан Свеем на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Мьянмы Тан Свей обсудили углубление политического диалога, развитие торгово-экономических, гуманитарных связей, сообщил во вторник МИД России.
"В ходе беседы рассмотрены перспективы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества на приоритетных направлениях, включая политический диалог, торгово-экономические, инвестиционные и гуманитарные связи, с акцентом на реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне", - сказано в заявлении на сайте министерства.
Встреча прошла "на полях" Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Девушка с загранпаспортом - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз
Вчера, 14:33
 
