Рейтинг@Mail.ru
Лавров и Сийярто отметили важность соблюдения прав меньшинств на Украине - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 28.10.2025 (обновлено: 15:54 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/lavrov-2051212161.html
Лавров и Сийярто отметили важность соблюдения прав меньшинств на Украине
Лавров и Сийярто отметили важность соблюдения прав меньшинств на Украине - РИА Новости, 28.10.2025
Лавров и Сийярто отметили важность соблюдения прав меньшинств на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Венгрии Петер Сийярто обсудили Украину и отметили важность соблюдения прав нацменьшинств, ущемляемых киевским... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T14:50:00+03:00
2025-10-28T15:54:00+03:00
в мире
россия
украина
венгрия
сергей лавров
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051225461_0:28:1280:748_1920x0_80_0_0_6f6f5a3a7c15df867c67ca6d798f0df2.jpg
https://ria.ru/20251028/alyans-2051149686.html
россия
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051225461_0:0:1203:902_1920x0_80_0_0_4b1e7ad74534b27fb4f4488e4cf16a78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, венгрия, сергей лавров, петер сийярто
В мире, Россия, Украина, Венгрия, Сергей Лавров, Петер Сийярто
Лавров и Сийярто отметили важность соблюдения прав меньшинств на Украине

Лавров и Сийярто отметили важность соблюдения прав меньшинств, ущемляемых Киевом

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности. 28 октября 2025
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности. 28 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности. 28 октября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Венгрии Петер Сийярто обсудили Украину и отметили важность соблюдения прав нацменьшинств, ущемляемых киевским режимом, сообщили в МИД РФ.
"При обсуждении украинской проблематики подчеркнута важность соблюдения прав нацменьшинств, включая языковые и религиозные права, систематически ущемляемые киевским режимом", - говорится в сообщении МИД России по итогам встречи министров в Минске.
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Кремле прокомментировали идею создания альянса Венгрии, Словакии и Чехии
Вчера, 12:46
 
В миреРоссияУкраинаВенгрияСергей ЛавровПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала