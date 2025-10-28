Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД России и Венгрии проводят встречу "на полях" Минской конференции - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 28.10.2025 (обновлено: 13:31 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/lavrov-2051172037.html
Главы МИД России и Венгрии проводят встречу "на полях" Минской конференции
Главы МИД России и Венгрии проводят встречу "на полях" Минской конференции - РИА Новости, 28.10.2025
Главы МИД России и Венгрии проводят встречу "на полях" Минской конференции
Главы МИД РФ Сергей Лавров и Венгрии Петер Сийярто проводят встречу "на полях" Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T13:30:00+03:00
2025-10-28T13:31:00+03:00
в мире
минск
сергей лавров
петер сийярто
венгрия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152992/42/1529924245_0:230:2824:1819_1920x0_80_0_0_e88bdc2c75b0260fe03d432b714cd8a4.jpg
https://ria.ru/20251028/siyyarto-2051145398.html
минск
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152992/42/1529924245_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_f2fc986d03a8abab7c1afacba44b25e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, минск, сергей лавров, петер сийярто, венгрия, россия
В мире, Минск, Сергей Лавров, Петер Сийярто, Венгрия, Россия
Главы МИД России и Венгрии проводят встречу "на полях" Минской конференции

Лавров проводит встречу с главой МИД Венгрии Сийярто в Минске

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и Венгрии Петер Сийярто проводят встречу "на полях" Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
В Минске 28-29 октября проходит третья Минская международная конференция по евразийской безопасности. Ее целью, как отметили организаторы, является дискуссия о перспективах евразийской безопасности в условиях кризиса миропорядка, хронических военно-политических противоречий между ключевыми игроками и практически полного отсутствия коммуникаций между ними.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Сийярто на русском языке начал выступление на конференции в Минске
Вчера, 12:38
 
В миреМинскСергей ЛавровПетер СийяртоВенгрияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала