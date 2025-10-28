https://ria.ru/20251028/lavrov-2051172037.html
Главы МИД России и Венгрии проводят встречу "на полях" Минской конференции
Главы МИД России и Венгрии проводят встречу "на полях" Минской конференции - РИА Новости, 28.10.2025
Главы МИД России и Венгрии проводят встречу "на полях" Минской конференции
Главы МИД РФ Сергей Лавров и Венгрии Петер Сийярто проводят встречу "на полях" Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает... РИА Новости, 28.10.2025
