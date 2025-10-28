Лавров не исключил появления новой модели безопасности в Европе

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключает рассмотрение новой модели отношений в Европе в сфере безопасности в рамках общеевразийской архитектуры.

"Не исключаю, что в перспективе предстоит подумать и о новой модели отношений в Европе в сфере безопасности, но уже как части общеевразийской архитектуры", - сказал он, выступая на международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

В июне прошлого года президент России Владимир Путин выдвинул инициативу о создании архитектуры евразийской безопасности, основанной на принципах равенства и неделимости. По словам Лаврова, смысл этой концепции заключается в том, чтобы на практике применить принцип "региональным проблемам - региональные решения". Министр отмечал, что именно страны региона должны нести солидарную ответственность за урегулирование конфликтов в Евразии, не допуская негативного вмешательства извне.