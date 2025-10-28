Лавров не исключил появления новой модели безопасности в Европе

https://ria.ru/20251028/lavrov-2051148604.html
Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключает рассмотрение новой модели отношений в Европе в сфере безопасности в рамках общеевразийской архитектуры.
2025-10-28T12:44:00+03:00
2025-10-28T12:44:00+03:00
2025-10-28T13:09:00+03:00
МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключает рассмотрение новой модели отношений в Европе в сфере безопасности в рамках общеевразийской архитектуры.
"Не исключаю, что в перспективе предстоит подумать и о новой модели отношений в Европе в сфере безопасности, но уже как части общеевразийской архитектуры", - сказал он, выступая на международной конференции по евразийской безопасности в Минске.
В июне прошлого года президент России Владимир Путин выдвинул инициативу о создании архитектуры евразийской безопасности, основанной на принципах равенства и неделимости. По словам Лаврова, смысл этой концепции заключается в том, чтобы на практике применить принцип "региональным проблемам - региональные решения". Министр отмечал, что именно страны региона должны нести солидарную ответственность за урегулирование конфликтов в Евразии, не допуская негативного вмешательства извне.
В ноябре прошлого года Лавров заявил, что в последние годы, особенно после госпереворота на Украине, НАТО расширяется, претендует на доминирующую роль, причем не только на Западе континента, но и на всем пространстве, заявляя, что для безопасности членов альянса важно заниматься распространением своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе и формировать там закрытые блоки. Инициатива, выдвинутая Путиным, о другом подходе к безопасности - равной, обеспеченной без участия внерегиональных сил, она актуальна и уже реализуется, отмечал министр.