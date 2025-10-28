Лавров: Россия надеется, что Трамп стремится к урегулированию на Украине

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Россия надеется, что президент США Дональд Трамп сохранит приверженность принципам урегулирования кризиса на Украине, которые были согласованы на российско-американском саммите на Аляске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.