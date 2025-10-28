Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Россия надеется, что Трамп стремится к урегулированию на Украине - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 28.10.2025 (обновлено: 12:43 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/lavrov-2051140775.html
Лавров: Россия надеется, что Трамп стремится к урегулированию на Украине
Лавров: Россия надеется, что Трамп стремится к урегулированию на Украине - РИА Новости, 28.10.2025
Лавров: Россия надеется, что Трамп стремится к урегулированию на Украине
Россия надеется, что президент США Дональд Трамп сохранит приверженность принципам урегулирования кризиса на Украине, которые были согласованы на... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T12:27:00+03:00
2025-10-28T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
аляска
сергей лавров
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051146397_14:0:2924:1637_1920x0_80_0_0_4a2be03fa264c8b739fe5a29a6690778.jpg
https://ria.ru/20251027/ushakov-2051018593.html
украина
россия
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051146397_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_a8629113ad34d647f44a28dc6424a6a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, аляска, сергей лавров, дональд трамп, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Аляска, Сергей Лавров, Дональд Трамп, НАТО
Лавров: Россия надеется, что Трамп стремится к урегулированию на Украине

Лавров: РФ надеется, что Трамп стремится к разрешению кризиса на Украине

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности. 28 октября 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности. 28 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности. 28 октября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Россия надеется, что президент США Дональд Трамп сохранит приверженность принципам урегулирования кризиса на Украине, которые были согласованы на российско-американском саммите на Аляске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"На Украине именно европейские члены НАТО затягивают вооруженный конфликт, накачивая киевский режим оружием, оказывая ему финансовую и политическую поддержку. Руководство большинства европейских стран всеми силами убеждает администрацию США отказаться от идеи урегулирования на Украине путем устранения первопричин конфликта за столом переговоров", - сказал Лавров, выступая на Минской конференции по безопасности.
"Но надеемся все-таки, что президент Трамп по-прежнему искренне стремится к разрешению украинского кризиса и сохранит приверженность тем принципам, которые были выработаны на саммите в Анкоридже, причем выработаны на основе американских предложений", - добавил министр.
Ушаков о временных ориентирах встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Ушаков оценил возможность встречи Путина и Трампа
27 октября, 18:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАляскаСергей ЛавровДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала