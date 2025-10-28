Лавров: Россия надеется, что Трамп стремится к урегулированию на Украине

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Россия надеется, что президент США Дональд Трамп сохранит приверженность принципам урегулирования кризиса на Украине, которые были согласованы на российско-американском саммите на Аляске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"На Украине именно европейские члены НАТО затягивают вооруженный конфликт, накачивая киевский режим оружием, оказывая ему финансовую и политическую поддержку. Руководство большинства европейских стран всеми силами убеждает администрацию США отказаться от идеи урегулирования на Украине путем устранения первопричин конфликта за столом переговоров", - сказал Лавров, выступая на Минской конференции по безопасности.
"Но надеемся все-таки, что президент Трамп по-прежнему искренне стремится к разрешению украинского кризиса и сохранит приверженность тем принципам, которые были выработаны на саммите в Анкоридже, причем выработаны на основе американских предложений", - добавил министр.
