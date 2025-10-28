https://ria.ru/20251028/lavrov-2051138167.html
Активизация НАТО в Арктике вызывает беспокойство, заявил Лавров
Активизация НАТО в Арктике вызывает беспокойство, заявил Лавров - РИА Новости, 28.10.2025
Активизация НАТО в Арктике вызывает беспокойство, заявил Лавров
Планы активизации НАТО в Арктике не могут не вызывать беспокойство, регион должен оставаться территорией мира, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.10.2025
Активизация НАТО в Арктике вызывает беспокойство, заявил Лавров
Лавров: планы активизации НАТО в Арктике вызывают беспокойство