Активизация НАТО в Арктике вызывает беспокойство, заявил Лавров - РИА Новости, 28.10.2025
12:23 28.10.2025 (обновлено: 12:44 28.10.2025)
Активизация НАТО в Арктике вызывает беспокойство, заявил Лавров
Планы активизации НАТО в Арктике не могут не вызывать беспокойство, регион должен оставаться территорией мира, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.10.2025
в мире
арктика
россия
сергей лавров
нато
арктика
россия
в мире, арктика, россия, сергей лавров, нато
В мире, Арктика, Россия, Сергей Лавров, НАТО
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Планы активизации НАТО в Арктике не могут не вызывать беспокойство, регион должен оставаться территорией мира, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не могут не вызывать беспокойство планы активизации деятельности НАТО в Арктике, которую мы, как и, я убежден, большинство здравомыслящих стран хотели бы видеть территорией мира и сотрудничества", - сказал он на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Конференция проходит в столице Белоруссии 28-29 октября.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности североатлантического альянса у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
НАТО стремится застолбить себе место в Тихом океане, заявил Лавров
