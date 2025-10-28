НАТО стремится застолбить себе место в Тихом океане, заявил Лавров

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. НАТО стремится "застолбить" себе место в Тихом океане, их цель - сдерживание Китая и изоляция России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Но, дескать, угрозы эти теперь исходят отовсюду, и даже из акватории Южно-Китайского моря и Тайваньского пролива. НАТО стремится застолбить себе место на Тихом океане, подрывая сами основы региональной архитектуры безопасности, которая в течении десятилетий выстраивалась вокруг центральной роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, АСЕАН, и делается это с очевидной целью сдерживания Китая, изоляции России и конфронтации с КНДР", - сказал министр, выступая на Минской международной конференции по евразийской безопасности.
В Минске 28-29 октября проходит третья Минская международная конференция по евразийской безопасности. Ее целью, как отметили организаторы, является дискуссия о перспективах евразийской безопасности в условиях кризиса миропорядка, хронических военно-политических противоречий между ключевыми игроками и практически полного отсутствия коммуникаций между ними.
Среди участников третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности - делегации более 40 государств и семи международных организаций. В их числе министры иностранных дел, руководители интеграционных объединений, представители парламентов, исследовательских институтов и аналитических центров из Европы, Азии, Ближнего Востока.