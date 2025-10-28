Рейтинг@Mail.ru
Лавров примет участие в Минской конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 28.10.2025
00:55 28.10.2025
Лавров примет участие в Минской конференции по евразийской безопасности
Лавров примет участие в Минской конференции по евразийской безопасности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник примет участие в Минской международной конференции по евразийской безопасности. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T00:55:00+03:00
2025-10-28T00:55:00+03:00
россия, евразия, белоруссия, сергей лавров, владимир путин, мария захарова, одкб, шос, нато, в мире
Россия, Евразия, Белоруссия, Сергей Лавров, Владимир Путин, Мария Захарова, ОДКБ, ШОС, НАТО, В мире
Лавров примет участие в Минской конференции по евразийской безопасности

Лавров на Минской конференции уделит внимание архитектуре безопасности

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник примет участие в Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Как сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в своем выступлении на пленарном заседании Лавров изложит актуальные оценки военно-политической ситуации на пространстве Евразии. Особое внимание будет уделено путям реализации российской инициативы формирования архитектуры евразийской безопасности, а также вопросу разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Белоруссия пригласила КНДР на конференцию по евразийской безопасности
12 июля, 14:46
На полях конференции Лавров проведет встречи с министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым и представителями высокого уровня других иностранных государств. На повестке дня этих встреч - обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества и обмен мнениями по международным темам, представляющим взаимный интерес, отметили в российском дипведомстве.
В Минске 28-29 октября пройдет третья Минская международная конференция по евразийской безопасности. Ее целью, как отметили организаторы, является дискуссия о перспективах евразийской безопасности в условиях кризиса миропорядка, хронических военно-политических противоречий между ключевыми игроками и практически полного отсутствия коммуникаций между ними.
Участниками третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности станут делегации более 40 государств и семи международных организаций. Среди участников - министры иностранных дел, руководители интеграционных объединений, представители парламентов, исследовательских институтов и аналитических центров из Европы, Азии, Ближнего Востока.
Так, ожидается участие министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, министра иностранных дел Мьянмы Тан Све, спепосланника правительства КНР по делам Евразии Сунь Линьцзяна, генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, генсека ШОС Нурлана Ермекбаева, заместителей министров иностранных дел Ирана, Индии, Камбоджи, Омана, ОАЭ, Таджикистана и других высоких представителей.
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Евразийская система безопасности должна быть открыта, заявил Яковенко
27 мая, 22:35
В июне прошлого года президент России Владимир Путин выдвинул инициативу о создании архитектуры евразийской безопасности, основанной на принципах равенства и неделимости. По словам Лаврова, смысл этой концепции заключается в том, чтобы на практике применить принцип "региональным проблемам - региональные решения". Министр отмечал, что именно страны региона должны нести солидарную ответственность за урегулирование конфликтов в Евразии, не допуская негативного вмешательства извне.
В ноябре прошлого года Лавров заявил, что в последние годы, особенно после госпереворота на Украине, НАТО расширяется, претендует на доминирующую роль, причем не только на Западе континента, но и на всем пространстве, заявляя, что для безопасности членов альянса важно заниматься распространением своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе и формировать там закрытые блоки. Инициатива, выдвинутая Путиным, о другом подходе к безопасности - равной, обеспеченной без участия внерегиональных сил, она актуальна и уже реализуется, отмечал министр.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Лавров рассказал о Евразийской хартии многообразия и многополярности
11 ноября 2024, 13:07
 
РоссияЕвразияБелоруссияСергей ЛавровВладимир ПутинМария ЗахароваОДКБШОСНАТОВ мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
