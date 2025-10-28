Рейтинг@Mail.ru
"Золото" на каждой кухне. Мифы и факты про куркуму - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/kurkuma-2051269693.html
"Золото" на каждой кухне. Мифы и факты про куркуму
"Золото" на каждой кухне. Мифы и факты про куркуму - РИА Новости, 28.10.2025
"Золото" на каждой кухне. Мифы и факты про куркуму
Ее аромат напоминает тепло песчаных дорог, а цвет будто вобрал в себя закат над Индийским океаном. Если бы у этого растения был паспорт, то напротив графы... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T18:47:00+03:00
2025-10-28T18:47:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956094888_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_5f09bc757b5188624ef017fb9d2676be.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956094888_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_e020c3dee67992d78dea8bb88c18e75a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

"Золото" на каждой кухне. Мифы и факты про куркуму

© iStock.com / simonkrКуркума
Куркума - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© iStock.com / simonkr
Куркума
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Ее аромат напоминает тепло песчаных дорог, а цвет будто вобрал в себя закат над Индийским океаном. Если бы у этого растения был паспорт, то напротив графы "место рождения" стояло бы одно слово — Индия. Именно там началась история куркумы.

Как появилась куркума

Археологи утверждают: четыре тысячи лет назад индийские кулинары уже щедро добавляли куркуму в свои блюда, превращая обычную еду в яркое празднество вкуса и цвета. Возможно, именно так родился первый карри.
Куркума — род растений, представителей семейства имбирных. В XIV веке Индия так ценила свою куркуму, что объявила ее национальным достоянием. Вывоз корней за пределы страны строго запрещался, а нарушителей карали. Золотая специя приносила не только доход, но и славу, став символом земли, солнца и здоровья. Но тайну не удержать вечно, и вскоре куркума начала свое мировое путешествие, добравшись до Китая, Персии и Европы.
© Depositphotos.com / SUDIP BISWASЛистья с бетелевым орехом и пряностями
Листья с бетелевым орехом и пряностями - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Depositphotos.com / SUDIP BISWAS
Листья с бетелевым орехом и пряностями
Европейцы поначалу решили, что это просто "желтый перец", но быстро поняли ошибку. В колониальные времена британцы так полюбили эту специю, что даже включили ее в солдатские пайки для поддержания духа и иммунитета.

Золото для тела и души

Главная магия куркумы кроется в веществе под названием куркумин. Оно и придает специи ее знаменитый цвет и целебные свойства. Индийские врачи аюрведы называли куркуму "золотом для организма", и, пожалуй, они были правы.
Куркумин действует как естественный антисептик и мощный антиоксидант. Он нейтрализует свободные радикалы — те самые невидимые разрушители, из-за которых стареют клетки. Ученые сравнивают его действие с невидимым щитом: куркума буквально защищает тело от времени.
© iStock.com / Elis CoraКуркума
Куркума - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© iStock.com / Elis Cora
Куркума
Но главное ее достоинство — противовоспалительный эффект. Это настоящая находка для суставов и мышц, а также помощник тем, кто активно тренируется. Недаром спортсмены все чаще добавляют куркуму в рацион.
Есть и другие чудеса. Куркума улучшает память, стимулирует выработку дофамина, тем самым помогая бороться с тревожностью и усталостью. Ее регулярное употребление снижает уровень "плохого" холестерина, поддерживает здоровье сосудов и укрепляет сердце.

Как подружиться с золотом Востока

Куркума — специя с характером. Она любит умеренность и внимание. Чтобы вкус не стал горьким, добавляйте ее понемногу, буквально на кончике ножа. Лучше всего куркумин усваивается в сочетании с черным перцем и небольшим количеством жира.
© Pixabay / EndhoКуркума
Куркума - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Pixabay / Endho
Куркума
Поэтому идеальная компания для куркумы — масло, соусы, сливки или теплое молоко.
Эти простые правила знают индийские хозяйки, передавая их из поколения в поколение. Именно поэтому даже самые простые индийские блюда кажутся такими ароматными и полезными.

Польза с оговорками

Как и любое сильное средство, куркума требует осторожности. Несмотря на природную безопасность, она может вызвать аллергию. Людям с чувствительной кожей стоит сначала проверить реакцию, нанести каплю воды с порошком на запястье и подождать сутки.
Есть и другие нюансы. Мужчинам, планирующим отцовство, не стоит злоупотреблять специями: куркума может временно снижать уровень тестостерона. А людям, принимающим препараты для разжижения крови — аспирин, варфарин и их аналоги, лучше проконсультироваться с врачом, ведь куркума усиливает эффект таких лекарств.
Тем, кто готовится к операции, врачи советуют временно исключить куркуму, чтобы избежать риска кровотечения.
© Pixabay / Tama66 Специи на рынке
Специи на рынке - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Pixabay / Tama66
Специи на рынке
Особая осторожность нужна при гастрите, язве желудка и низком давлении. Гастроэнтерологи предупреждают: чрезмерное употребление куркумы может раздражать слизистую.
Умеренность — лучший друг здоровья. Даже золотая специя может причинить вред, если превысить дозу. Избыток куркумы вызывает изжогу, диарею, головную боль и тошноту. У людей, склонных к образованию камней в почках, она может повысить уровень оксалатов.

Неужели и от рака спасет?

Британские медики из исследовательского фонда Cancer Research UK рассказали, какую пряность необходимо включить в свой рацион для снижения риска онкологических заболеваний, а также для борьбы с уже развившимся раком. Об этом сообщает газета Daily Express.
По мнению специалистов, куркума оказывает активное воздействие на существующие раковые опухоли и помогает предотвратить их рост из-за высокой концентрации антиоксидантов, в частности куркумина.
Исследования рациона жителей стран, традиционная кухня которых подразумевает использование куркумы, показали более низкие показатели заболеваемости раком.
© Depositphotos.com / fortyforksПорошок куркумы
Порошок куркумы - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Depositphotos.com / fortyforks
Порошок куркумы
"Через два месяца наблюдалась стабилизация состояния, а спустя шесть месяцев — значительное уменьшение массы опухоли и ее объема на 80%", — рассказали исследователи.
Но, как бы хороша ни была специя, не стоит ею заменять лекарства в надежде на чудо. В любом случае всегда нужна консультация лечащего врача.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала