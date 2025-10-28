"Золото" на каждой кухне. Мифы и факты про куркуму

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Ее аромат напоминает тепло песчаных дорог, а цвет будто вобрал в себя закат над Индийским океаном. Если бы у этого растения был паспорт, то напротив графы "место рождения" стояло бы одно слово — Индия. Именно там началась история куркумы.

Как появилась куркума

Археологи утверждают: четыре тысячи лет назад индийские кулинары уже щедро добавляли куркуму в свои блюда, превращая обычную еду в яркое празднество вкуса и цвета. Возможно, именно так родился первый карри.

Куркума — род растений, представителей семейства имбирных. В XIV веке Индия так ценила свою куркуму, что объявила ее национальным достоянием. Вывоз корней за пределы страны строго запрещался, а нарушителей карали. Золотая специя приносила не только доход, но и славу, став символом земли, солнца и здоровья. Но тайну не удержать вечно, и вскоре куркума начала свое мировое путешествие, добравшись до Китая, Персии и Европы.

Европейцы поначалу решили, что это просто "желтый перец", но быстро поняли ошибку. В колониальные времена британцы так полюбили эту специю, что даже включили ее в солдатские пайки для поддержания духа и иммунитета.

Золото для тела и души

Главная магия куркумы кроется в веществе под названием куркумин . Оно и придает специи ее знаменитый цвет и целебные свойства. Индийские врачи аюрведы называли куркуму "золотом для организма", и, пожалуй, они были правы.

Куркумин действует как естественный антисептик и мощный антиоксидант. Он нейтрализует свободные радикалы — те самые невидимые разрушители, из-за которых стареют клетки. Ученые сравнивают его действие с невидимым щитом: куркума буквально защищает тело от времени.

Но главное ее достоинство — противовоспалительный эффект. Это настоящая находка для суставов и мышц, а также помощник тем, кто активно тренируется. Недаром спортсмены все чаще добавляют куркуму в рацион.

Есть и другие чудеса . Куркума улучшает память, стимулирует выработку дофамина, тем самым помогая бороться с тревожностью и усталостью. Ее регулярное употребление снижает уровень "плохого" холестерина, поддерживает здоровье сосудов и укрепляет сердце.

Как подружиться с золотом Востока

Куркума — специя с характером. Она любит умеренность и внимание. Чтобы вкус не стал горьким, добавляйте ее понемногу, буквально на кончике ножа. Лучше всего куркумин усваивается в сочетании с черным перцем и небольшим количеством жира.

Поэтому идеальная компания для куркумы — масло, соусы, сливки или теплое молоко.

Эти простые правила знают индийские хозяйки, передавая их из поколения в поколение. Именно поэтому даже самые простые индийские блюда кажутся такими ароматными и полезными.

Польза с оговорками

Как и любое сильное средство, куркума требует осторожности . Несмотря на природную безопасность, она может вызвать аллергию. Людям с чувствительной кожей стоит сначала проверить реакцию, нанести каплю воды с порошком на запястье и подождать сутки.

Есть и другие нюансы. Мужчинам, планирующим отцовство, не стоит злоупотреблять специями: куркума может временно снижать уровень тестостерона. А людям, принимающим препараты для разжижения крови — аспирин, варфарин и их аналоги, лучше проконсультироваться с врачом, ведь куркума усиливает эффект таких лекарств.

Тем, кто готовится к операции, врачи советуют временно исключить куркуму, чтобы избежать риска кровотечения.

Особая осторожность нужна при гастрите, язве желудка и низком давлении. Гастроэнтерологи предупреждают: чрезмерное употребление куркумы может раздражать слизистую.

Умеренность — лучший друг здоровья. Даже золотая специя может причинить вред, если превысить дозу. Избыток куркумы вызывает изжогу, диарею, головную боль и тошноту. У людей, склонных к образованию камней в почках, она может повысить уровень оксалатов.

Неужели и от рака спасет?

Британские медики из исследовательского фонда Cancer Research UK рассказали , какую пряность необходимо включить в свой рацион для снижения риска онкологических заболеваний, а также для борьбы с уже развившимся раком. Об этом сообщает газета Daily Express.

По мнению специалистов, куркума оказывает активное воздействие на существующие раковые опухоли и помогает предотвратить их рост из-за высокой концентрации антиоксидантов, в частности куркумина.

Исследования рациона жителей стран, традиционная кухня которых подразумевает использование куркумы, показали более низкие показатели заболеваемости раком.

"Через два месяца наблюдалась стабилизация состояния, а спустя шесть месяцев — значительное уменьшение массы опухоли и ее объема на 80%", — рассказали исследователи.