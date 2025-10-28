Российские войска продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ в районе Купянска

https://ria.ru/20251028/kupyansk-2051150238.html
Подразделения 6-й армии продолжают сжимать кольцо окружения группировки ВСУ в районе Купянска в Харьковской области, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 28.10.2025
