Рейтинг@Mail.ru
Российские войска продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ в районе Купянска - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 28.10.2025 (обновлено: 12:48 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/kupyansk-2051150238.html
Российские войска продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ в районе Купянска
Российские войска продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ в районе Купянска - РИА Новости, 28.10.2025
Российские войска продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ в районе Купянска
Подразделения 6-й армии продолжают сжимать кольцо окружения группировки ВСУ в районе Купянска в Харьковской области, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T12:47:00+03:00
2025-10-28T12:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772547_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b6934513efd292de807105f667dce23.jpg
https://ria.ru/20250927/kupyansk-2044583830.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772547_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0f2cc39bf30fd76e288e461f435b4cf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские войска продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ в районе Купянска

Минобороны: ВС РФ продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ в районе Купянска

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Подразделения 6-й армии продолжают сжимать кольцо окружения группировки ВСУ в районе Купянска в Харьковской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Купянск Харьковской области подразделения 6-й армии продолжали сжатие кольца окружения группировки ВСУ", - говорится в сообщении.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Купянск: что это за город и в чем его важность для СВО
27 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала