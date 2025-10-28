ФСБ задержала жителя Симферополя, завербованного Киевом

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Задержан завербованный Киевом 19-летний житель Симферополя, планировавший подорвать автомобиль высокопоставленного полицейского и скрыться в Европе, ему вменяют статьи о теракте, незаконном приобретении и хранении взрывчатки, сообщили в ЦОС ФСБ.