ФСБ задержала жителя Симферополя, завербованного Киевом

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Задержан завербованный Киевом 19-летний житель Симферополя, планировавший подорвать автомобиль высокопоставленного полицейского и скрыться в Европе, ему вменяют статьи о теракте, незаконном приобретении и хранении взрывчатки, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении высокопоставленного сотрудника МВД по Республике Крым. Задержан 19-летний житель города Симферополя, гражданин РФ, завербованный противником посредством мессенджера Telegram", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с целью совершения убийства сотрудника полиции фигурант арендовал квартиру напротив дома его проживания, где организовал наблюдение с использованием видеокамеры для выявления автомобиля жертвы, а также через схрон получил компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ). В ходе обыска у задержанного было обнаружено готовое к применению СВУ осколочного действия с массой взрывчатого вещества более 400 грамм, которое он должен был заложить для подрыва под личный автомобиль сотрудника полиции. По данным правоохранителей, после совершения теракта фигурант планировал выехать на постоянное место жительства в Европу.
"Задержанный дал признательные показания, в его отношении следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, пунктом "б" части 3 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) и частью 3 статьи 222.1 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России", - добавили в ФСБ.
Злоумышленник решением суда заключен под стражу.
