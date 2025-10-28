Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали слова Туска об атаке на российские объекты
12:40 28.10.2025
В Кремле прокомментировали слова Туска об атаке на российские объекты
В Кремле прокомментировали слова Туска об атаке на российские объекты
в мире
украина
россия
польша
дональд туск
дмитрий песков
sunday times
северный поток
в мире, украина, россия, польша, дональд туск, дмитрий песков, sunday times, северный поток
В мире, Украина, Россия, Польша, Дональд Туск, Дмитрий Песков, Sunday Times, Северный поток
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Европейцы абстрагируются от слов премьера Польши Дональда Туска о праве Украины атаковать российские объекты, хотя эти слова примечательны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Туск в интервью Sunday Times заявил, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в любой точке Европы после того, как ранее суд в Варшаве заблокировал запрос Германии об экстрадиции украинского дайвера, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток".
"Тема такая актуальная для размышлений, но почему-то все европейцы абстрагируются от этих слов, хотя слова, конечно, весьма и весьма примечательны", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
На Западе выступили с резким предупреждением ЕС из-за российских активов
