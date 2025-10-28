В Кремле прокомментировали слова Туска об ударах по объектам России

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Европейцы должны задуматься, стоит ли быть в союзе со странами, которые оправдывают терроризм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о словах премьера Польши Дональда Туска об ударах по объектам России.
Туск в интервью Sunday Times заявил, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в любой точке Европы после того, как ранее суд в Варшаве заблокировал запрос Германии об экстрадиции украинского дайвера, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток".
"Слова Туска, прежде всего, должны быть услышаны в Брюсселе и в европейских столицах. На месте европейцев любой здравомыслящий человек испытывал бы опасения, стоит ли быть в таком тесном союзе с государством, оправдывающим терроризм и отстаивающим право других государств на террористические действия", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
