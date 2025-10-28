Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали слова Туска об ударах по объектам России
12:30 28.10.2025
В Кремле прокомментировали слова Туска об ударах по объектам России
В Кремле прокомментировали слова Туска об ударах по объектам России
В Кремле прокомментировали слова Туска об ударах по объектам России
Европейцы должны задуматься, стоит ли быть в союзе со странами, которые оправдывают терроризм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-10-28T12:30:00+03:00
2025-10-28T12:30:00+03:00
в мире
россия
польша
украина
дональд туск
дмитрий песков
sunday times
северный поток
россия
польша
украина
в мире, россия, польша, украина, дональд туск, дмитрий песков, sunday times, северный поток
В мире, Россия, Польша, Украина, Дональд Туск, Дмитрий Песков, Sunday Times, Северный поток
В Кремле прокомментировали слова Туска об ударах по объектам России

Песков ответил на заявление Туска об ударах по объектам России

© AP Photo / Seth WenigДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Европейцы должны задуматься, стоит ли быть в союзе со странами, которые оправдывают терроризм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о словах премьера Польши Дональда Туска об ударах по объектам России.
Туск в интервью Sunday Times заявил, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в любой точке Европы после того, как ранее суд в Варшаве заблокировал запрос Германии об экстрадиции украинского дайвера, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток".
"Слова Туска, прежде всего, должны быть услышаны в Брюсселе и в европейских столицах. На месте европейцев любой здравомыслящий человек испытывал бы опасения, стоит ли быть в таком тесном союзе с государством, оправдывающим терроризм и отстаивающим право других государств на террористические действия", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
На Западе раскрыли два варианта завершения конфликта на Украине
26 октября, 22:16
 
В миреРоссияПольшаУкраинаДональд ТускДмитрий ПесковSunday TimesСеверный поток
 
 
