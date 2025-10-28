В Кремле прокомментировали слова Туска об ударах по объектам России

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Европейцы должны задуматься, стоит ли быть в союзе со странами, которые оправдывают терроризм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о словах премьера Польши Дональда Туска об ударах по объектам России.