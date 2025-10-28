https://ria.ru/20251028/kreml-2051141112.html
Песков ответил на вопрос о возможном визите Ким Чен Ына в Россию
Кремлю пока нечего сообщить по теме возможного визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2025
россия, кндр (северная корея), ким чен ын, дмитрий песков, владимир путин
