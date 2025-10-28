Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о возможном визите Ким Чен Ына в Россию - РИА Новости, 28.10.2025
12:28 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/kreml-2051141112.html
Песков ответил на вопрос о возможном визите Ким Чен Ына в Россию
Кремлю пока нечего сообщить по теме возможного визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2025
россия, кндр (северная корея), ким чен ын, дмитрий песков, владимир путин
Россия, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын, Дмитрий Песков, Владимир Путин
© AP Photo / Wong Maye-E, FileЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Wong Maye-E, File
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Кремлю пока нечего сообщить по теме возможного визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел встречу в Кремле с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.
"Сейчас пока нам нечего сообщить по этой теме", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждал ли Путин с главой МИД КНДР перспективы визита Ким Чен Ына в РФ.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Песков раскрыл подробности будущего визита Ким Чен Ына в Россию
24 марта, 12:38
 
РоссияКНДР (Северная Корея)Ким Чен ЫнДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
