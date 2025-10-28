https://ria.ru/20251028/kotelnaya-2051103075.html
Еще одну котельную подключили к газу в Надеждинском округе Приморья
Еще одну котельную подключили к газу в Надеждинском округе Приморья - РИА Новости, 28.10.2025
Еще одну котельную подключили к газу в Надеждинском округе Приморья
Специалисты "Газпром газораспределение Дальний Восток" подключили к сетевому газу уже третью котельную в Надеждинском округе Приморья, сообщает правительство... РИА Новости, 28.10.2025
Третью котельную подключили к газу в Надеждинском округе Приморья
ВЛАДИВОСТОК, 28 окт – РИА Новости. Специалисты "Газпром газораспределение Дальний Восток" подключили к сетевому газу уже третью котельную в Надеждинском округе Приморья, сообщает правительство региона.
К газу подключили новую блочно-модульную котельную в селе Вольно-Надеждинское.
"Современная автоматизированная котельная мощностью 10 мегаватт заменит прежнюю мазутную и обеспечит теплом 45 многоквартирных домов, учреждения образования и здравоохранения, социальные и административные здания. Это третья котельная в населённом пункте, работающая на экологичном топливе. В апреле нынешнего года в Вольно-Надеждинском уже введены в эксплуатацию две газовые котельные", – приводится в сообщении комментарий минэнерго Приморья.
В регионе построен распределительный газопровод длиной свыше пяти километров. На газ в регионе перевели уже 18 котельных, которые обеспечивают теплом соцобъекты и жилые дома.
"Газпром газораспределение Дальний Восток" вместе с властями Приморья продолжают расширять газовую инфраструктуру региона. Так, в понедельник власти сообщали, что в районе Хениной сопки микрорайона Южный в Уссурийске ввели в эксплуатацию газопровод. Он позволит подключить к газу почти 300 частных домов. Весной во Владивостоке запустили в работу новую газораспределительную станцию (ГРС-2), которая позволяет обеспечить газом свыше 2,5 тысяч человек и крупные учреждения.