Еще одну котельную подключили к газу в Надеждинском округе Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 28 окт – РИА Новости. Специалисты "Газпром газораспределение Дальний Восток" подключили к сетевому газу уже третью котельную в Надеждинском округе Приморья, сообщает правительство региона.

К газу подключили новую блочно-модульную котельную в селе Вольно-Надеждинское.

"Современная автоматизированная котельная мощностью 10 мегаватт заменит прежнюю мазутную и обеспечит теплом 45 многоквартирных домов, учреждения образования и здравоохранения, социальные и административные здания. Это третья котельная в населённом пункте, работающая на экологичном топливе. В апреле нынешнего года в Вольно-Надеждинском уже введены в эксплуатацию две газовые котельные", – приводится в сообщении комментарий минэнерго Приморья.

В регионе построен распределительный газопровод длиной свыше пяти километров. На газ в регионе перевели уже 18 котельных, которые обеспечивают теплом соцобъекты и жилые дома.