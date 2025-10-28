Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге открылась конференция "Сделано в России. Выбирают в мире"
16:07 28.10.2025
В Петербурге открылась конференция "Сделано в России. Выбирают в мире"
В Петербурге открылась конференция "Сделано в России. Выбирают в мире"
2025
В Петербурге открылась конференция "Сделано в России. Выбирают в мире"

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Всероссийская конференция "Сделано в России. Выбирают в мире", ключевой целью которой является разработка дорожной карты по укреплению и продвижению национального бренда на внутреннем и международном рынках, открылась в Санкт-Петербурге, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
Мероприятие собрало представителей бизнеса и центров поддержки экспорта (ЦПЭ) для решения актуальных задач импортозамещения и неторгового экспорта. Оно проводится при участии РЭЦ.
На полях конференции состоялась стратегическая сессия по защите концепций мероприятий по популяризации национального бренда "Сделано в России". В фокусе - две стратегические цели. Первая касается стимулирования отечественных компаний к официальной сертификации и использованию знака-"птички" "Сделано в России", который служит для потребителей гарантией качества и происхождения товара. Вторая задача - разработка эффективных маркетинговых акций для повышения узнаваемости и привлекательности российской продукции за рубежом.
В работе стратегической сессии приняли участие команды, сформированные из представителей 66 ЦПЭ и 35 малых и средних предприятий (МСП) со всей РФ. В формате конкурсного соревнования они разрабатывают креативные и практические предложения, лучшие из которых будут рекомендованы для дальнейшей реализации на государственном и отраслевом уровне.
"Сегодня как никогда важно не только производить качественные товары, но и уметь грамотно презентовать их потребителю. Бренд "Сделано в России" должен стать не просто маркировкой, а знаком доверия и символом конкурентоспособности, который будет одинаково востребован и внутри страны, и на внешних рынках. Успешное продвижение национального бренда является комплексной задачей, требующей консолидации усилий государства, бизнеса и отраслевых объединений. Мы ожидаем, что итоги работы конференции выявят лучшие практики и свежие идеи, которые мы сможем использовать в продвижении российской продукции на внешние рынки", - отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
Всероссийская конференция проходит в Санкт-Петербурге 28-30 октября. Все это время проходит закупочная сессия с участием байеров из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Армении и Таджикистана. В рамках конференции также состоялись презентации акселерационных программ от МФТИ и "Сколково" по экспорту высокотехнологичной продукции.
