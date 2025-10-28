Отраслевая юридическая конференция hhtalks состоялась в Москве

МОСКВА, 28 окт — пресс-служба hh.ru. Отраслевая конференция "hhtalks: реклама по закону", организованная компанией hh.ru, состоялась в Москве.

Конференция собрала в одном месте маркетологов, юристов и рекламистов для прямого диалога между бизнесом и регулятором.

Конференцию открыл представитель управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС по Республике Башкортостан) Ринат Хасанов.

"В прошлом году антимонопольной службой было рассмотрено порядка 20 тысяч заявлений о недобросовестной недостоверной рекламной информации. Было рассмотрено 3584 административных дела и наложено штрафов в размере 161 миллиона рублей, в большей степени на юридические лица и бизнес. Наибольшее количество штрафов, порядка 40% оформляется за рекламу в интернете без предварительного согласования адресата на ее размещение (часть 1 статьи 18 ФЗ), — на нее приходится 40% дел по рекламе. Статистика также показывает, что большинство таких дел не обжалуется хозяйствующими субъектами", — выступил с разбором частых нарушений и статистикой Хасанов.

Гости мероприятия, представители крупного бизнеса: юристы, маркетологи и рекламные специалисты встретили представителя УФАС вопросами.

Мероприятие hhtalks: реклама по закону подтвердило запрос со стороны бизнеса на четкие и практические разъяснения в сфере рекламного права и обозначило тренд на более тесное взаимодействие с контролирующими органами.

"Мы фиксируем беспрецедентный интерес аудитории к позиции регулятора. Готовность представителя УФАС к открытому, неформальному диалогу и его практические разъяснения стали главной ценностью для участников, которые ежедневно ищут баланс между креативом и законом", — отметила модератор мероприятия Екатерина Викторова.

Конференция была посвящена решению актуальной проблеме в индустрии: как создавать эффективную рекламу, не нарушая законодательство. В фокусе обсуждения оказались темы: юридические аспекты использования дипфейков, известных персонажей и актеров в рекламе (кейс от "Городисский и партнеры"), обсудили с экспертом Complay как защитить компанию от жалоб подписчиков на спам, процесс согласования рекламных материалов и минимизация рисков вместе с экспертом Runetlex, вопросы работы с персональными данными на примере практики компании Birch legal.

"Мы ставили главной целью конференции прикладные инструменты для управления рисками. Ярче всего о достижении этой цели говорит та самая живая дискуссия с представителем УФАС, которая продолжилась далеко за рамками официальной программы. Конференция показала, что у бизнеса есть потребность в диалоге с регуляторами по вопросам применения законодательства, а также желание работать в рамках действующего законодательства, разумно балансируя между интересами бизнеса и закона", — прокомментировал директор юридического департамента и комплаенс hh.ru Юрий Донников.

hh.ru — платформа онлайн-рекрутинга в России. Помимо основных сервисов, компания развивает образовательное и экспертное направление, организуя отраслевые мероприятия и конференции для профессионалов рынка.