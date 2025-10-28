Рейтинг@Mail.ru
Более 80 км дорог отремонтировали на Кубани с начала 2025 г по нацпроекту
Краснодарский край
 
18:01 28.10.2025
Более 80 км дорог отремонтировали на Кубани с начала 2025 г по нацпроекту
Более 80 км дорог отремонтировали на Кубани с начала 2025 г по нацпроекту
Более 80 километров дорог отремонтировали на Кубани с начала 2025 года по нацпроекту, рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 28.10.2025
Более 80 км дорог отремонтировали на Кубани с начала 2025 г по нацпроекту

КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Более 80 километров дорог отремонтировали на Кубани с начала 2025 года по нацпроекту, рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"С начала года в крае по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтировали 80 километров дорог. Это 14 участков в разных муниципалитетах, включая Горячий Ключ, Мостовский, Абинский, Отрадненский и Тихорецкий районы. В работе сейчас находится еще около 128 километров, сдать их планируют до конца года. Кроме того, обновляем магистрали за счет краевого дорожного фонда, его объем составляет почти 60 миллиардов рублей. Не раз говорил, что эти деньги в первую очередь должны идти на нужды муниципалитетов. Также модернизируем дорожную сеть краевого центра. Вижу обращения в соцсетях, на какие участки стоит обратить внимание. Обязательно учтем их в дальнейшей работе", - рассказал Кондратьев журналистам, его слова приводит пресс-служба краевой администрации.
Врач идет по коридору в больнице - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В Динском районе Кубани обновили больницу по нацпроекту
27 октября, 16:37
По данным пресс-службы, всего до 2030 года по профильному нацпроекту планируют отремонтировать около 300 километров автомобильных дорог и 1,1 тысячи погонных метров мостовых сооружений. Помимо этого, ежегодно в регионе за счет дорожного фонда обновляют участки краевых и муниципальных трасс, реализуют крупные объекты, такие как обходы станицы Ленинградской и Тимашевска, ремонтируют Тургеневский мост в Краснодаре. Также приводят в нормативное состояние федеральные дороги. Работы ведутся под контролем краевых властей.
Для развития Краснодара, как сообщается, по поручению губернатора приняли отдельную программу обновления транспортной сети до 2035 года. На ее реализацию планируют направить 150 миллиардов рублей. Всего в программе 27 объектов.
За последние десять лет в крае построили и реконструировали 65 объектов протяженностью более 90 километров, отремонтировали 5,5 тысячи километров региональных и межмуниципальных трасс и 58 мостов протяженностью более 5 тысяч погонных метров, отметили в пресс-службе краевой администрации.
Женщина с собакой во время прогулки - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Сквер благоустроили в станице на Кубани по нацпроекту
27 октября, 16:57
 
Краснодарский крайКраснодарКраснодарский крайГорячий КлючВениамин Кондратьев
 
 
