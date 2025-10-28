Молочно-товарный комплекс открыли в Томской области при поддержке ВТБ

На реализацию проекта финансовая организация предоставила 2 миллиарда рублей сроком на 12 лет в рамках государственной программы льготного инвестиционного кредитования №1528 министерства сельского хозяйства России при поддержке администрации региона.

Комплекс способен производить до 22 тысяч тонн молока в год. Новое предприятие создано ГК "Деревенское молочко" на площади 15 гектаров в Асиновском районе. Проект обеспечил регион более чем 80 новыми рабочими местами.

"Для ВТБ принципиально важно участвовать в финансировании перспективных инвестиционных проектов и видеть их успешную реализацию. Запуск фермы “Большедорохово” — наглядный пример того, как поддержка со стороны финансового сектора помогает развитию агропромышленного комплекса и повышению продовольственной безопасности страны. Мы наблюдаем устойчивый рост интереса к инвестициям в сельское хозяйство — компании активно внедряют современные технологии, увеличивают объемы переработки и экспорта. Такие проекты способствуют комплексному развитию территорий и укрепляют экономическую независимость регионов", — отметил член правления ВТБ Руслан Еременко, его слова приводит пресс-служба.