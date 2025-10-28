Рейтинг@Mail.ru
Молочно-товарный комплекс открыли в Томской области при поддержке ВТБ - РИА Новости, 28.10.2025
Молочно-товарный комплекс открыли в Томской области при поддержке ВТБ
Молочно-товарный комплекс открыли в Томской области при поддержке ВТБ
В Томской области открылся молочно-товарный комплекс "Большедорохово", строительство которого профинансировал ВТБ, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 28.10.2025
томская область
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
томская область
томская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Томская область, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Молочно-товарный комплекс открыли в Томской области при поддержке ВТБ

Комплекс "Большедорохово" открыли в Томской области при поддержке ВТБ

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Томской области открылся молочно-товарный комплекс "Большедорохово", строительство которого профинансировал ВТБ, сообщает пресс-служба банка.
На реализацию проекта финансовая организация предоставила 2 миллиарда рублей сроком на 12 лет в рамках государственной программы льготного инвестиционного кредитования №1528 министерства сельского хозяйства России при поддержке администрации региона.
Комплекс способен производить до 22 тысяч тонн молока в год. Новое предприятие создано ГК "Деревенское молочко" на площади 15 гектаров в Асиновском районе. Проект обеспечил регион более чем 80 новыми рабочими местами.
"Для ВТБ принципиально важно участвовать в финансировании перспективных инвестиционных проектов и видеть их успешную реализацию. Запуск фермы “Большедорохово” — наглядный пример того, как поддержка со стороны финансового сектора помогает развитию агропромышленного комплекса и повышению продовольственной безопасности страны. Мы наблюдаем устойчивый рост интереса к инвестициям в сельское хозяйство — компании активно внедряют современные технологии, увеличивают объемы переработки и экспорта. Такие проекты способствуют комплексному развитию территорий и укрепляют экономическую независимость регионов", — отметил член правления ВТБ Руслан Еременко, его слова приводит пресс-служба.
Томская областьМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
