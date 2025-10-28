Рейтинг@Mail.ru
Алтайскую компанию назвали в числе лучших экспортеров страны
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Алтайский край
 
13:12 28.10.2025
Алтайскую компанию назвали в числе лучших экспортеров страны
Алтайскую компанию назвали в числе лучших экспортеров страны - РИА Новости, 28.10.2025
Алтайскую компанию назвали в числе лучших экспортеров страны
Алтайская компания "Алтай ЭКО сорт" вошла в число победителей всероссийской премии "Экспортёр года", предприятие поставляет чечевицу и горох в Китай, Иран,... РИА Новости, 28.10.2025
алтайский край
алтайский край
китай
иран
алтайский край
китай
иран
2025
алтайский край, китай, иран
Алтайскую компанию назвали в числе лучших экспортеров страны

Алтайская компания оказалась в числе лучших экспортеров чечевицы и гороха

© Pixabay / Thomas B. Горох
Горох - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Pixabay / Thomas B.
Горох. Архивное фото
БАРНАУЛ, 28 окт - РИА Новости. Алтайская компания "Алтай ЭКО сорт" вошла в число победителей всероссийской премии "Экспортёр года", предприятие поставляет чечевицу и горох в Китай, Иран, Азербайджан, Турцию и другие страны, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
"Состоялась торжественная церемония награждения победителей… всероссийской премии "Экспортёр года"… Премия была присуждена ведущим отечественным компаниям, которые продемонстрировали выдающиеся результаты и внесли значительный вклад в развитие экспорта нашей страны. В этом году конкурс вызвал большой интерес, на него было подано более 1,5 тысячи заявок. Среди победителей - алтайская компания "Алтай ЭКО сорт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что компания удостоена звания лучшего экспортёра России второй раз. Предприятие специализируется на поставках за рубеж чечевицы и гороха и в этом году стало победителем в номинации "Экспортёр года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса" среди малого и среднего бизнеса.
"В 2025 году "Алтай ЭКО сорт" исполнилось восемь лет. Компания внесла значительный вклад в развитие экспортного направления Алтайского края. На сегодняшний день ее экспортные поставки осуществляются в Китай, Иран, Азербайджан, Узбекистан, Беларусь, Турцию, Киргизию, Казахстан и ряд европейских стран", - отмечает пресс-служба.
Уточняется, что предприятие является получателем различных мер государственной поддержки по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". За 2024 год представители компании принимали участие в экспортных семинарах и вебинарах, организованных региональным центром "Мой бизнес", активно участвовали в работе делегации Алтайского края в четырех международных выставках и четырех бизнес-миссиях.
"Также компании были оказаны услуги по содействию в транспортировке продукции, поиску потенциальных партнеров, регистрации товарного знака за рубежом, проведении сертификации и созданию сайта", - говорится в сообщении.
По итогам сотрудничества с центром поддержки экспорта Алтайского края в 2024 году компания заключила контракты с 24 иностранными партнерами и отгрузила продукции в их адрес на общую сумму 8,4 миллионов долларов США.
"Наша задача - поддерживать экспортный потенциал наших предприятий. Сегодня инфраструктура поддержки бизнеса региона создает все необходимые условия для наращивания объемов производства и экспорта. Один из таких примеров - устойчивое развитие алтайской компании "Алтай ЭКО сорт". Для региональной экономики рост таких предприятий – шаг к большей устойчивости и адаптивности к изменениям международной конъюнктуры", - отметила начальник управления края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Елена Абдулаева.
Пресс-служба отмечает, что многие алтайские компании успешно занимаются экспортом и побеждают в различных конкурсах. Среди них - Барнаульский химический завод, завод "АгроУспех", компании "Сибиряк", "СиСорт", "Август", "Алтайский букет" и другие.
