Алтайскую компанию назвали в числе лучших экспортеров страны

БАРНАУЛ, 28 окт - РИА Новости. Алтайская компания "Алтай ЭКО сорт" вошла в число победителей всероссийской премии "Экспортёр года", предприятие поставляет чечевицу и горох в Китай, Иран, Азербайджан, Турцию и другие страны, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

"Состоялась торжественная церемония награждения победителей… всероссийской премии "Экспортёр года"… Премия была присуждена ведущим отечественным компаниям, которые продемонстрировали выдающиеся результаты и внесли значительный вклад в развитие экспорта нашей страны. В этом году конкурс вызвал большой интерес, на него было подано более 1,5 тысячи заявок. Среди победителей - алтайская компания "Алтай ЭКО сорт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания удостоена звания лучшего экспортёра России второй раз. Предприятие специализируется на поставках за рубеж чечевицы и гороха и в этом году стало победителем в номинации "Экспортёр года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса" среди малого и среднего бизнеса.

"В 2025 году "Алтай ЭКО сорт" исполнилось восемь лет. Компания внесла значительный вклад в развитие экспортного направления Алтайского края. На сегодняшний день ее экспортные поставки осуществляются в Китай, Иран, Азербайджан, Узбекистан, Беларусь, Турцию, Киргизию, Казахстан и ряд европейских стран", - отмечает пресс-служба.

Уточняется, что предприятие является получателем различных мер государственной поддержки по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". За 2024 год представители компании принимали участие в экспортных семинарах и вебинарах, организованных региональным центром "Мой бизнес", активно участвовали в работе делегации Алтайского края в четырех международных выставках и четырех бизнес-миссиях.

"Также компании были оказаны услуги по содействию в транспортировке продукции, поиску потенциальных партнеров, регистрации товарного знака за рубежом, проведении сертификации и созданию сайта", - говорится в сообщении.

По итогам сотрудничества с центром поддержки экспорта Алтайского края в 2024 году компания заключила контракты с 24 иностранными партнерами и отгрузила продукции в их адрес на общую сумму 8,4 миллионов долларов США.

"Наша задача - поддерживать экспортный потенциал наших предприятий. Сегодня инфраструктура поддержки бизнеса региона создает все необходимые условия для наращивания объемов производства и экспорта. Один из таких примеров - устойчивое развитие алтайской компании "Алтай ЭКО сорт". Для региональной экономики рост таких предприятий – шаг к большей устойчивости и адаптивности к изменениям международной конъюнктуры", - отметила начальник управления края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Елена Абдулаева.