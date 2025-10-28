Конгресс счел недействительными указы Байдена о помилованиях

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Комитет по надзору палаты представителей США счел недействительными указы президента Джо Байдена о помилованиях, подписанные автопером, сообщил телеканал Комитет по надзору палаты представителей США счел недействительными указы президента Джо Байдена о помилованиях, подписанные автопером, сообщил телеканал CNN со ссылкой на письмо комитета генпрокурору Пэм Бонди.

"Комитет считает недействительными исполнительные указы президента Байдена, которые были подписаны автопером, и установил наличие оснований для того, чтобы Министерство юстиции предприняло действия с целью определить юридические последствия этого заключения", — говорится в документе.

Как пишут члены контролируемого республиканцами комитета, умственный упадок Байдена во время его президентства был таков, что есть серьезные сомнения в том, что он осознавал суть подписанных от его имени распоряжений о помилованиях и смягчении приговоров.

Письмо опубликовали вместе с 93-страничным отчетом, в котором приводятся соображения комитета по итогам многомесячного расследования использования Байденом автопера.

Конгрессмены пришли к выводу, что умственный упадок президента замалчивался, тогда как доказательств того, что он лично принимал решения, нет.

В январе, незадолго до инаугурации нового президента Дональда Трампа, Байден смягчил наказания для почти двух с половиной тысяч осужденных за ненасильственные преступления. Среди прочего он помиловал своего сына Хантера и предоставил превентивные помилования некоторым членам своей семьи, бывшему главе Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марку Милли и бывшему главному инфекционисту Энтони Фаучи