Конгресс счел недействительными указы Байдена о помилованиях
15:13 28.10.2025 (обновлено: 15:54 28.10.2025)
Конгресс счел недействительными указы Байдена о помилованиях
Конгресс счел недействительными указы Байдена о помилованиях - РИА Новости, 28.10.2025
Конгресс счел недействительными указы Байдена о помилованиях
Комитет по надзору палаты представителей США счел недействительными указы президента Джо Байдена о помилованиях, подписанные автопером, сообщил телеканал CNN со РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T15:13:00+03:00
2025-10-28T15:54:00+03:00
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
марк милли
сша
в мире, сша, джо байден, дональд трамп, марк милли
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Марк Милли
Конгресс счел недействительными указы Байдена о помилованиях

CNN: комитет Конгресса США счел недействительными указы Байдена о помилованиях

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Комитет по надзору палаты представителей США счел недействительными указы президента Джо Байдена о помилованиях, подписанные автопером, сообщил телеканал CNN со ссылкой на письмо комитета генпрокурору Пэм Бонди.
"Комитет считает недействительными исполнительные указы президента Байдена, которые были подписаны автопером, и установил наличие оснований для того, чтобы Министерство юстиции предприняло действия с целью определить юридические последствия этого заключения", — говорится в документе.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Байден заявил о худшей политической обстановке в США
27 октября, 20:18
Как пишут члены контролируемого республиканцами комитета, умственный упадок Байдена во время его президентства был таков, что есть серьезные сомнения в том, что он осознавал суть подписанных от его имени распоряжений о помилованиях и смягчении приговоров.
Письмо опубликовали вместе с 93-страничным отчетом, в котором приводятся соображения комитета по итогам многомесячного расследования использования Байденом автопера.
Конгрессмены пришли к выводу, что умственный упадок президента замалчивался, тогда как доказательств того, что он лично принимал решения, нет.
В январе, незадолго до инаугурации нового президента Дональда Трампа, Байден смягчил наказания для почти двух с половиной тысяч осужденных за ненасильственные преступления. Среди прочего он помиловал своего сына Хантера и предоставил превентивные помилования некоторым членам своей семьи, бывшему главе Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марку Милли и бывшему главному инфекционисту Энтони Фаучи.
Трамп объявил недействительными эти помилования, поскольку они якобы были подписаны не его предшественником, а устройством для автоматической подписи документов.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Новые санкции США приблизят Трампа к позиции Байдена, заявил Косачев
23 октября, 12:14
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампМарк Милли
 
 
