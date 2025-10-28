В ДНР командир роты ВСУ дезертировал и бросил подчиненных

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Командир роты украинской 117 бригады теробороны дезертировал и бросил подчиненных под Ямполем (ДНР), сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

В силовых структурах отметили, что рядовой состав относительно недавно переброшенной на краснолиманское направление 117 бригады теробороны тоже в ряде случаев отказывается выполнять боевые задачи, глядя на поведение своих командиров.