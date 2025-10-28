В ДНР командир роты ВСУ дезертировал и бросил подчиненных

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Командир роты украинской 117 бригады теробороны дезертировал и бросил подчиненных под Ямполем (ДНР), сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"По данным радиоперехватов, командир роты 117 бригады теробороны ВСУ дезертировал из-под Ямполя. Оказывается, этот ротный так делает постоянно – отстраняется от управления и пропадает с поля боя, когда чувствует, что запахло жареным", - рассказали агентству.
В силовых структурах отметили, что рядовой состав относительно недавно переброшенной на краснолиманское направление 117 бригады теробороны тоже в ряде случаев отказывается выполнять боевые задачи, глядя на поведение своих командиров.
В минувшее воскресенье начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что группировка "Запад" завершает освобождение Ямполя на краснолиманском направлении в ДНР.
