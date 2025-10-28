Рейтинг@Mail.ru
В ДНР командир роты ВСУ дезертировал и бросил подчиненных - РИА Новости, 28.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:03 28.10.2025
В ДНР командир роты ВСУ дезертировал и бросил подчиненных
В ДНР командир роты ВСУ дезертировал и бросил подчиненных - РИА Новости, 28.10.2025
В ДНР командир роты ВСУ дезертировал и бросил подчиненных
Командир роты украинской 117 бригады теробороны дезертировал и бросил подчиненных под Ямполем (ДНР), сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 28.10.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
В ДНР командир роты ВСУ дезертировал и бросил подчиненных

Под Ямполем командир роты ВСУ дезертировал и бросил подчиненных

Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Командир роты украинской 117 бригады теробороны дезертировал и бросил подчиненных под Ямполем (ДНР), сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"По данным радиоперехватов, командир роты 117 бригады теробороны ВСУ дезертировал из-под Ямполя. Оказывается, этот ротный так делает постоянно – отстраняется от управления и пропадает с поля боя, когда чувствует, что запахло жареным", - рассказали агентству.
Солдат ВСУ на позиции возле Донецка - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Фронта больше нет". На Западе сделали заявление о крахе ВСУ в зоне СВО
Вчера, 16:59
В силовых структурах отметили, что рядовой состав относительно недавно переброшенной на краснолиманское направление 117 бригады теробороны тоже в ряде случаев отказывается выполнять боевые задачи, глядя на поведение своих командиров.
В минувшее воскресенье начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что группировка "Запад" завершает освобождение Ямполя на краснолиманском направлении в ДНР.
Специальная военная операция на Украине
 
 
